Согласно докладу «Мировые демографические перспективы», число людей в возрастной группе от 65 лет и старше растет быстрыми темпами по сравнению с другими возрастными группами.
По прогнозам, доля пожилого населения в возрасте 65 лет и старше вырастет до 16% в 2050 году и будет в два раза превышать число детей в возрасте до 5 лет и почти сравняется с числом детей в возрасте до 12 лет.
Ситуация в Казахстане следует за мировым трендом. За 5 лет доля проживающих пожилых людей в стране увеличилась на 22,2%.
Согласно стандартам ООН, страна считается стареющей, если доля людей старше 65 лет в ней превышает 7%, а согласно данным Бюро национальной статистики, в 2024 году людей старше 65 лет насчитывается 1 771 909 человек или 8,8%. Это свидетельствует о том, что Казахстан вошел в число стареющих стран.
По типу населенного пункта, месту проживания и социально-демографическим показателям отмечается следующее:
пожилое население чаще проживает в городской среде — 65%, в сельской местности — 35%; в демографическом срезе больше женщин (63%), чем мужчин (37%); больше всего людей старше 65 лет живут в г. Алматы (205 586), Карагандинской (139 449) и Туркестанской областях (121 299); наименьшее количество в Мангистауской (42 353), Атырауской (44 203) и Улытауской областях (20 356).
О поддержке пожилым людям.
В Казахстане на регулярной основе реализуется проект «Ардагерлерді ардақтайық» по инициативе партии «AMANAT», в рамках которого открыты первые Центры активного долголетия. На сегодняшний день действуют более 100 центров. В них для пожилых людей организованы занятия по йоге, скандинавской ходьбы и айкуне, консультации по оказанию медицинской, психологической и юридической помощи.
Средний размер совокупной пенсии в Казахстане составляет — 131 872 тенге.
Существуют и другие меры господдержки:
социальные пособия для пожилых с низкими доходами или оказавшихся в трудной жизненной ситуации; единовременные пособия для покрытия специальных потребностей, например, на лечение или улучшение жилищных условий; бесплатное медицинское обслуживание и лечение в больницах; компенсация затрат на установку приборов учета и газового оборудования; путевки в санатории и др.
Активную поддержку пожилым людям оказывают и местные исполнительные органы, выплачивая единовременные денежные выплаты к празднику, однако ее объем зависит от состояния бюджета:
в Астане выплата составит 2,5 месячных расчетных показателя (МРП) — это 9 230 тенге; в Акмолинской области получат от 2 до 5 МРП (от 7384 тенге до 18 460 тенге); в Павлодарской области выплаты от 2 МРП до 3 МРП (от 7384 тенге до 11 076 тенге); в Актау выплаты положены пенсионерам старше 70 лет по 2 МРП.