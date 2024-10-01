Сирены завоют в Челябинске 2 октября

В Челябинске 2 октября пройдёт проверка систем оповещения. В этот день в городе включат электросирены и громкоговорители, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе.
Системы оповещения будут проверять с 10:35 до 10:45 и с 11:20 до 11:35.
Протяжный вой сирен означает сигнал «Внимание всем!».
«Услышав сигнал, следует включить телевизор или радиоприёмник, прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий», — рассказали в ЕДДС.
Добавим, что с 10 до 14 часов 2 октября тестировать системы оповещения будут по всей области. По данным министерства общественной безопасности, запуск сирен будет производиться в 10:35 и 11:20. Сообщение жители услышат по телевизору, радио и в общественном транспорте c 10:35 до 10:45. Также сигнал запустят через домофонную сеть «Интерсвязи».
Подобные тренировки обычно проводят дважды в год. В прошлый раз системы оповещения проверяли 6 марта.