Сирены завоют в Челябинске 2 октября

Добавим, что с 10 до 14 часов 2 октября тестировать системы оповещения будут по всей области. По данным министерства общественной безопасности, запуск сирен будет производиться в 10:35 и 11:20. Сообщение жители услышат по телевизору, радио и в общественном транспорте c 10:35 до 10:45. Также сигнал запустят через домофонную сеть «Интерсвязи».