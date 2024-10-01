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Сирены завоют в Челябинске 2 октября

В городе пройдёт проверка систем оповещения.

Источник: АиФ Воронеж

В Челябинске 2 октября пройдёт проверка систем оповещения. В этот день в городе включат электросирены и громкоговорители, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе.

Системы оповещения будут проверять с 10:35 до 10:45 и с 11:20 до 11:35.

Протяжный вой сирен означает сигнал «Внимание всем!».

«Услышав сигнал, следует включить телевизор или радиоприёмник, прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий», — рассказали в ЕДДС.

Добавим, что с 10 до 14 часов 2 октября тестировать системы оповещения будут по всей области. По данным министерства общественной безопасности, запуск сирен будет производиться в 10:35 и 11:20. Сообщение жители услышат по телевизору, радио и в общественном транспорте c 10:35 до 10:45. Также сигнал запустят через домофонную сеть «Интерсвязи».

Подобные тренировки обычно проводят дважды в год. В прошлый раз системы оповещения проверяли 6 марта.