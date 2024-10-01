Право на материнский капитал: когда отец может получить деньги

Обычно право на маткапитал возникает у женщины, которая родила или усыновила ребенка. Но есть случаи, когда господдержку может получить отец или усыновитель. Суммы — те же, что и для матерей.
Право на маткапитал получает мужчина, если он имеет гражданство РФ, и при этом единственный усыновитель ребенка, отец или усыновитель ребенка, умершая мать которого не имела гражданства РФ.
Право на маткапитал переходит от матери к отцу или усыновителю, если мать имела гражданство РФ и при этом умерла или объявлена умершей, лишена родительских прав или ограничена в них из-за преступления по отношению к ребенку, а также если в роддоме отказалась от ребенка и дала согласие на усыновление или если усыновление в отношении нее отменено.
В таких случаях наличие гражданства РФ у отца не имеет значения.
Право на маткапитал не переходит к отцу, если он отчим по отношению к ребенку, очередность рождения которого была учтена при возникновении права на маткапитал.
Например, у женщины есть ребенок от первого брака 2015 года рождения и от второго — 2019 года рождения. Она оформила сертификат на маткапитал за второго ребенка. После смерти матери маткапитал не переходит к отцу второго ребенка, так как для первого он отчим. Если ребенок после смерти матери признан оставшимся без попечения родителей, отец не сможет получить деньги.
Также право на маткапитал у отца не возникает, если он просто развелся и один воспитывает детей.