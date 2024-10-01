Право на материнский капитал: когда отец может получить деньги

Право на маткапитал переходит от матери к отцу или усыновителю, если мать имела гражданство РФ и при этом умерла или объявлена умершей, лишена родительских прав или ограничена в них из-за преступления по отношению к ребенку, а также если в роддоме отказалась от ребенка и дала согласие на усыновление или если усыновление в отношении нее отменено.