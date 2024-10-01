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Какой будет зима в Челябинске: прогноз синоптиков

ЧЕЛЯБИНСК, 1 октября, ФедералПресс. Синоптики озвучили челябинцам долгосрочный прогноз на предстоящую зиму. Аномальных морозов или потепления не ожидается.

Сейчас в Олбани: +14° 0 м/с 94% 757 мм рт. ст. +16°

«Вероятностный прогноз температурного режима в России на отопительный период (октябрь — март) 2024 — 2025 годов: в ноябре и декабре — около климатической нормы (4−6 градусов мороза и 11−14 градусов мороза соответственно)».

сообщили в Гидрометцентре России.

Погодные аномалии обойдут Южный Урал и в период с января по март.

В первый месяц 2025 года синоптики прогнозируют в среднем минус 12 градусов. В феврале ртутные столбики термометров будут колебаться в районе отметок от 11 до 15 градусов мороза.

В марте традиционное потепление: температура воздуха поднимется до минус 4 градусов.

В октябре средняя месячная температура воздуха по региону будет выше климатической нормы на полтора. Нормой является 2−5 градусов тепла.