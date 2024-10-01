Олбани
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области пошла на спад заболеваемость ОРВИ

За неделю выявлены 36,7 тысячи случаев ОРВИ.

Источник: Freepik

На Среднем Урале за минувшую неделю немного снизилась заболеваемость ОРВИ. Зарегистрированы 36,7 тысячи случаев острых респираторных заболеваний, что меньше прошлой недели на 4,5%, но выше среднего многолетнего уровня на 6,5%. Как уточнили в свердловском Роспотребнадзоре, 59,4% заболевших это дети.

«В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей острых респираторных инфекций установлено, что в настоящее время доминирует риновирус, — сообщили в ведомтсве. — Также выделены аденовирусы, боковирусы, вирусы SARS-CoV-2 и парагриппа».

Больше всего заболевших выявлено в Сысерти, Кировграде, Тугулыме, Сухом Логе и Арамиле.

здоровье