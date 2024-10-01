В Свердловской области пошла на спад заболеваемость ОРВИ

На Среднем Урале за минувшую неделю немного снизилась заболеваемость ОРВИ. Зарегистрированы 36,7 тысячи случаев острых респираторных заболеваний, что меньше прошлой недели на 4,5%, но выше среднего многолетнего уровня на 6,5%. Как уточнили в свердловском Роспотребнадзоре, 59,4% заболевших это дети.