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Воронежские хирурги удалили женщине опухоль весом в 4 килограмма

Уникальную операцию провели в хирургическом корпусе онкодиспансера.

Источник: ВОРОНЕЖСКИЙ ОНКОДИСПАНСЕР (БУЗ ВО ВОКОД)

Хирурги Воронежского областного клинического онкологического диспансера провели уникальную операцию 50-летней жительнице Вьетнама. У женщины весом 47 килограммов и ростом 151 см обнаружили опухоль в малом тазу. Во время проведения операции врачи выявили новообразование больших размеров на желудке.

Двумя бригадами хирургов пациентке успешно удалили огромную опухоль, весом 4 кг, это 10% веса женщины.

Операция прошла успешно. Сейчас пациентка находится в стационаре и идет на поправку.

Послеоперационный период протекает в штатном режиме, отметили в онкодиспансере.

медицина