Воронежские хирурги удалили женщине опухоль весом в 4 килограмма

Хирурги Воронежского областного клинического онкологического диспансера провели уникальную операцию 50-летней жительнице Вьетнама. У женщины весом 47 килограммов и ростом 151 см обнаружили опухоль в малом тазу. Во время проведения операции врачи выявили новообразование больших размеров на желудке.
Двумя бригадами хирургов пациентке успешно удалили огромную опухоль, весом 4 кг, это 10% веса женщины.
Операция прошла успешно. Сейчас пациентка находится в стационаре и идет на поправку.
Послеоперационный период протекает в штатном режиме, отметили в онкодиспансере.