Воронежские хирурги удалили женщине опухоль весом в 4 килограмма

Хирурги Воронежского областного клинического онкологического диспансера провели уникальную операцию 50-летней жительнице Вьетнама. У женщины весом 47 килограммов и ростом 151 см обнаружили опухоль в малом тазу. Во время проведения операции врачи выявили новообразование больших размеров на желудке.