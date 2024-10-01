Кусочек лета в Приангарье будет маленьким: прогноз погоды на текущую неделю

«Но самое тепло придет в Иркутск 2 октября. Правда, всего на один день. В среду в областном центре ожидается до плюс 19 градусов и без осадков. При этом по западным и северным районам области уже пойдет похолодание с порывами ветра до 15−20 метров в секунду. 3 октября непогода накроет уже весь регион».