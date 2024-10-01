Кусочек лета в Приангарье будет маленьким: прогноз погоды на текущую неделю

По словам метеоролога, сейчас в регион заходит теплый воздух, который и прогревает воздух до плюс 10−12 градусов. Не исключено, что «из-за контрастной смены воздушных потоков» может пойти дождь.
«Но самое тепло придет в Иркутск 2 октября. Правда, всего на один день. В среду в областном центре ожидается до плюс 19 градусов и без осадков. При этом по западным и северным районам области уже пойдет похолодание с порывами ветра до 15−20 метров в секунду. 3 октября непогода накроет уже весь регион».
Как отметила синоптик, аномалии в таких резких переменах погоды нет. Для Приангарья это нормально.
Согласно прогнозу сотрудников погодного ведомства, «плохая погода пробудет с нами до середины выходных». Вполне вероятно (но это неточно) к вечеру субботы природа побалует гостей и жителей региона очередной порцией тепла.
К слову, напомним, иркутские синоптики ожидают, что в октябре в Иркутской области наступит климатическая зима.