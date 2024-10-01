Губернатор Хабаровского края поздравил его жителей с Днём пожилого человека

В Хабаровской краевой филармонии прошёл торжественный прием в честь Международного дня пожилых людей. Дмитрий Демешин поздравил жителей «серебряного возраста» с праздником и вручил награды активистам ветеранских общественных организаций и добровольческих объединений. Глава региона также сообщил о внедрении в 2025 году нового проекта «Хабаровское долголетие», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сегодня в Хабаровском крае проживает более 275 тысяч граждан старшего поколения. Каждый второй из них — ветеран труда, более 800 человек — ветераны войны.
— Мною подписано постановление правительства края о внедрении проекта «Хабаровское долголетие», которое позволит гражданам «серебряного возраста» посещать досуговые занятия бесплатно. Министерству социальной защиты региона поручено все организационные мероприятия закончить в этом году, чтобы со следующего года проект работал на территории всего края, — сказал Дмитрий Демешин. Губернатор Хабаровского края вручил Благодарственные письма за общественную деятельность, большой вклад в развитие волонтерского и ветеранского движения в Хабаровском крае активистам ветеранских общественных организаций и добровольческих объединений: Валентину Буханцеву, Надежде Вежновец и Виктору Усову.
Отдельно глава региона отметил родителей Героев-участников специальной военной операции.
— Примите мои слова особого уважения, признательности и поддержки. Считаю, что для всех нас, и в первую очередь для представителей органов власти, забота о семьях героев, особенно о тех, кто потерял своих близких, — не столько служебный, сколько человеческий, нравственный долг, долг благодарности и уважения к защитникам Отечества! — подчеркнул Дмитрий Демешин.