Свердловские власти рассказали, когда дадут тепло во все жилые дома

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сказал, что процесс подключения домов и учреждений почти закончен. В среднем по региону подключено 98% учреждений. В Екатеринбурге подключено 89,6% домов и 96% социальных учреждений. На следующей неделе планируют подключить все дома и учреждения.
По данным ведомства, 98% котельных уже работают, 92% домов и 98% социальных учреждений отапливаются. В частности, речь идет о 1080 школах, 1646 детских садах, 1004 больницах, 1051 библиотеке и 1010 других учреждениях.