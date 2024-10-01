Свердловские власти рассказали, когда дадут тепло во все жилые дома

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сказал, что процесс подключения домов и учреждений почти закончен. В среднем по региону подключено 98% учреждений. В Екатеринбурге подключено 89,6% домов и 96% социальных учреждений. На следующей неделе планируют подключить все дома и учреждения.