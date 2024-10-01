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Свердловские власти рассказали, когда дадут тепло во все жилые дома

В Свердловской области продолжается запуск систем теплоснабжения в городах и поселках. На 1 октября тепло уже включили в 70 муниципальных образованиях, почти все социальные учреждения отапливаются, сообщает департамент информполитики региона.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сказал, что процесс подключения домов и учреждений почти закончен. В среднем по региону подключено 98% учреждений. В Екатеринбурге подключено 89,6% домов и 96% социальных учреждений. На следующей неделе планируют подключить все дома и учреждения.

По данным ведомства, 98% котельных уже работают, 92% домов и 98% социальных учреждений отапливаются. В частности, речь идет о 1080 школах, 1646 детских садах, 1004 больницах, 1051 библиотеке и 1010 других учреждениях.

ЖКХ