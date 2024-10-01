Власти Минска сказали, кто возместит ущерб при затоплении квартиры из-за крыши

Также говорится, что крышу в доме уже починили, осталось привести в порядок жилье. По факту залития сотрудниками ЖЭУ был составлен дефектный акт. Сказано, что вскоре будет предоставлена смета на ремонт квартиры. Но в устном разговоре были озвучены предварительные цифры компенсации и вот они минчанку не устроили. Она высказала мнение, что за указанную сумму денег не удастся устранить все поврежденные участки.