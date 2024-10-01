Власти Минска сказали, кто возместит ущерб при затоплении квартиры из-за крыши

Власти Минска сказали, кто возместит ущерб, если квартиру залило из-за протекающей крыши. Подробности сообщил заместитель главы районной администрации Московского района Сергей Рубанов во время прямой линии, пишет агентство «Минск-Новости».
Сообщается, что на прямую линию дозвонилась минчанка, которая живет по улице Белецкого, 6. Она сообщила, что в ее доме протекала крыша, а после того, как прошли обильные осадки, то появилась необходимость ремонта квартиры. Женщина спросила, какие именно действия следует предпринять в указанной ситуации для того, чтобы возместить ущерб.
Также говорится, что крышу в доме уже починили, осталось привести в порядок жилье. По факту залития сотрудниками ЖЭУ был составлен дефектный акт. Сказано, что вскоре будет предоставлена смета на ремонт квартиры. Но в устном разговоре были озвучены предварительные цифры компенсации и вот они минчанку не устроили. Она высказала мнение, что за указанную сумму денег не удастся устранить все поврежденные участки.
— Когда у звонившей будут документы с официально утвержденной суммой компенсации, она вправе обратиться к руководству ЖЭУ, — рассказал заместитель главы районной администрации Московского района.
Он уточнили, что жительнице Минска разъяснят, какие именно работы были включены в смету, а также стоимость их выполнения.