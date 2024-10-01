Восстановят в ближайшее время: чем закончился скандал с демонтажем «Аллеи возвращения домой» в Уфе?

В свою очередь в пресс-службе администрации Октябрьского района, пояснили, что еще в 2005 году был принят проект межевания этой территории. Аукцион на заключение договора аренды данного участка проводило Управление по Уфе и Уфимскому району Министерства земельных и имущественных отношений. Победило ООО «Лидерстрой» со сроком аренды до 15 декабря 2031 года. В итоге здесь должен появиться административный центр и подземный паркинг на 315 мест. Поскольку часть строительной площадки попала на аллею, было принято решение временно пересадить часть деревьев и разобрать тротуар. В течение двух недель застройщик якобы обязуется сделать тротуар, а как только закончится строительство административного центра, «Аллея возвращения домой» полностью вернется к своему первоначальному облику. Восстановительными работами также будет заниматься застройщик и за свой счет.