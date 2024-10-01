Восстановят в ближайшее время: чем закончился скандал с демонтажем «Аллеи возвращения домой» в Уфе?

На днях в Уфе разразился скандал: причиной возмущения горожан стал демонтаж «Аллеи возвращения домой». Это общественное пространство появилось на улице Комсомольской еще в конце сентября 2022 года, аккурат в день присоединения к России еще четырех регионов. У местных жителей аллея стала ассоциироваться с бойцами СВО, которых ждут дома родные и близкие. А уже осенью 2024 горожане с изумлением заметили, что на аллее стали разбирать брусчатку и выкапывать посаженные деревья. Как оказалось, поблизости началась стройка административного здания, и часть строительной площадки приходится как раз на ту самую аллею и прилегающую к ней детскую площадку.
В итоге после многочисленных жалоб уфимцев подключился региональный следственный комитет, который после процессуальной проверки завел уголовное дело по статье «Халатность». На общественный резонанс обратил внимание и председатель СК РФ Александр Бастрыкин, который потребовал отчет о расследовании уголовного дела, связанного с разрушением памятной аллеи. В свою очередь власти Уфы убеждают, что все происходящее — «временная мера», и уже совсем скоро «Аллея возвращения домой» вернется к своему прежнему облику.
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ!».
«Аллея возвращения домой» появилась в Октябрьском районе Уфы 30 сентября 2022 года — в день присоединения к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Между домами 94/1 и 106 на улице Комсомольской было высажено 130 саженцев липы и черемухи. В посадке принимали участие мэр Уфы Ратмир Мавлиев и глава Октябрьского района Сергей Плотников.
— В этот исторический день вместе с близкими и родными наших бойцов, кадетами, предпринимателями высадили липы и черемухи. В первую очередь, чтобы все те, кто уехал защищать Родину, обязательно вернулись живыми и здоровыми. Второе — жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей приняли решение войти в состав нашей страны. Всех поздравляю. Добро пожаловать домой, — рассказывал тогда Ратмир Мавлиев о новом общественном пространстве.
— Название аллеи «Возвращение домой» неслучайно. Ведь мы верим и надеемся, что наши земляки, которых мы проводили защищать Родину скоро вернутся с победой! — добавил Сергей Плотников у себя в соцсетях.
БУДУТ СТРОИТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР И ПАРКИНГ НА 315 МЕСТ.
Для многих демонтаж аллеи стал ассоциироваться с неуважением к великому историческому событию и бойцам СВО в целом. В соцсетях уфимцы оставляли сотни гневных комментариев с требованием разъяснить ситуацию и вернуть выкорчеванные деревья на место.
— Вырубают «Аллею возвращения домой», посвященным нашим воинам. Сам Мавлиев еще тогда комментировал, мол, «чтобы все те, кто уехал защищать Родину, обязательно вернулись живыми и здоровыми». Это вообще нормально? Отправляем с наших ребят на СВО, с помпой открываем аллею, а потом вырубаем. Это как? Чтобы не возвращались? — пишет уфимка Лилия К.
В свою очередь в пресс-службе администрации Октябрьского района, пояснили, что еще в 2005 году был принят проект межевания этой территории. Аукцион на заключение договора аренды данного участка проводило Управление по Уфе и Уфимскому району Министерства земельных и имущественных отношений. Победило ООО «Лидерстрой» со сроком аренды до 15 декабря 2031 года. В итоге здесь должен появиться административный центр и подземный паркинг на 315 мест. Поскольку часть строительной площадки попала на аллею, было принято решение временно пересадить часть деревьев и разобрать тротуар. В течение двух недель застройщик якобы обязуется сделать тротуар, а как только закончится строительство административного центра, «Аллея возвращения домой» полностью вернется к своему первоначальному облику. Восстановительными работами также будет заниматься застройщик и за свой счет.
«АЛЛЕЮ ВОССТАНОВЯТ В САМОЕ БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ».
В свою очередь успокоить горожан поспешил и глава администрации Октябрьского района Сергей Плотников. 26 сентября он встретился с уфимцами, чтобы разъяснить все интересующие людей моменты. Так, например, отвечая на вопрос о снесенной детской площадке, чиновник уточнил, что площадку перенесут в другое место, которое уже согласовано с местными жителями. Что касается демонтажа аллеи, то и тут беспокоиться не о чем. Все скоро обязательно вернется к своему прежнему виду.
— Объясню, зачем рабочие вынуждены снимать брусчатку. В первую очередь это делается для ее сохранения. После завершения всех строительных работ «Аллея возвращения домой» будет восстановлена, брусчатка же — уложена. Все это запланировано застройщиком в период благоустройства. Просим с жителей с пониманием отнестись к этому, — заявил Сергей Плотников.
Также чиновник добавил, что власти уже пришли к договоренности с застройщиком. Всех раздражающее ограждение будет перемещено к границам земельного участка, где будет располагаться центр с паркингом. Именно это решение позволит максимально быстро заняться восстановлением и благоустройством территории аллеи — рабочие уже приступили к выполнению.
— Добавлю, что застройщику необходимо завершить разработку проекта благоустройства территории. И, как договорились на встрече, когда он будет готов, мы представим его жителям для рассмотрения предложений. При необходимости внесем корректировки, — пояснил Сергей Плотников.