Сибирячка показала, во что превратила обычные 6 соток земли, и взорвала соцсети

Глядя на фотографии удивительного сада, который разбила на своем участке 49-летняя Анна Иванова из Братска, создается впечатление, что попадаешь в настоящий Эдем. Вот уже больше десяти лет женщина разводит десятки разновидностей цветов и декоративных растений. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Уход за цветами — круглый год!
— Дачу мы купили 12 лет назад. Изначально планировали просто выращивать там картошку. Но мне захотелось немного украсить участок цветами. Началось все буквально с одной клумбы. Высадила, мне понравилось. На следующий год решила посадить другие цветы. И затянуло! В результате с каждым годом размах только увеличивается, — рассказывает Анна.
Таким образом, одна треть участка площадью в 6 соток превратилась в настоящий Райский сад. Именно так Анна его и называет. Женщина выращивает здесь свои самые любимые и неприхотливые растения: бегонии, петунии, алиссумы, ампельные гвоздики, колеусы, декоративный бамбук, лезимахии и многие другие. При этом ранее опыта или специальных знаний никогда не было! Информацию об уходе за цветами она получала из интернета, читая вечерами форумы других садоводов-любителей.
— Цветы брала из разных мест. Заказывала из питомников, покупала на ярмарках, брала у знакомых, выискивала на сайтах объявлений. Повторяться каждый год не люблю. Всегда стараюсь находить разные решения.
Анна рассказывает, что все растения, которые она выращивает на своем участке, пригодны для сибирских условий. А главный секрет успеха — это любовь к своему увлечению.
— Я считаю, что цветы надо чувствовать, находить с ними общий язык. Понимаю, что нужно каждому растению и даю ему это. А оно благодарит в ответ. Поэтому для меня это не сложно. Они для меня как дети!
Пик расцвета растений начинается со второй половины июля и завершается уже в конце августа. Поэтому полюбоваться своим садом у Анны не так много времени. Но уход за цветами требуется круглый год.
— В нашем климате, они, конечно же, не зимуют, поэтому, чтобы сохранить растения, нужно их черенковать и укоренять. У меня дачный сезон не заканчивается с приходом осени. Зимой цветы хранятся на утепленном балконе в квартире. Чтобы поддерживать их в хорошем состоянии, требуется немало времени после работы. Это проливы и подкормка удобрениями. Кому-то больше солнца нужно, а кому-то наоборот, тени. Иначе погибнут! Бывает, что поливаю ночами, потому что добраться до них раньше времени нет, — признается героиня. — Но когда я летом прихожу в свой сад, чтобы посидеть там или послушать музыку, я получаю такую энергию от этого! Мне нисколько не жалко своего труда и понимаю, что это того стоило!
Настоящий Эдем.
В уходе за садом сибирячке помогают муж и взрослые сыновья. Мужчины всегда готовы взять на себя тяжелую физическую работу, например, разбить дополнительную клумбу или донести тяжелые лейки с водой. Помимо красивых растений, здесь также есть различные садовые фигурки из цемента, которые женщина изготавливает и раскрашивает своими руками.
Все это время Анна выставляла фотографии сада только на своей странице в соцсетях. Но неожиданно, на днях об увлечении сибирячки узнали жители всей Иркутской области. Снимки собрали сотни «лайков» и восторженных комментариев. Многие жители Братска, очарованные дизайном и творческим видением Анны, предложили ей заняться оформлением городских пространств.
— Я не ожидала такого отклика! Никогда не стремилась к публичности. А тут мне звонят знакомые, клиенты (женщина работает массажистом) и говорят, что я стала знаменитостью. Непривычно, — признается Анна. — Что касается оформления городского пространства. У меня ведь нет специального образования. Я доверяю только своему видению и чутью. И все, что я знаю, я изучала только на своем участке. А озеленение парков и скверов требует каких-то масштабных умений. Но если бы такое предложение действительно поступило и у меня была бы возможность получить новые знания, наверное, я бы попробовала себя в этом деле.