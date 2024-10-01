Сибирячка показала, во что превратила обычные 6 соток земли, и взорвала соцсети

— В нашем климате, они, конечно же, не зимуют, поэтому, чтобы сохранить растения, нужно их черенковать и укоренять. У меня дачный сезон не заканчивается с приходом осени. Зимой цветы хранятся на утепленном балконе в квартире. Чтобы поддерживать их в хорошем состоянии, требуется немало времени после работы. Это проливы и подкормка удобрениями. Кому-то больше солнца нужно, а кому-то наоборот, тени. Иначе погибнут! Бывает, что поливаю ночами, потому что добраться до них раньше времени нет, — признается героиня. — Но когда я летом прихожу в свой сад, чтобы посидеть там или послушать музыку, я получаю такую энергию от этого! Мне нисколько не жалко своего труда и понимаю, что это того стоило!