Октябрь в Хабаровский край пришёл с холодными ночами

Впрочем, как бы ни грозил октябрь холодом, он еще потеплеет и подарит нам по-настоящему теплые и солнечные дни. Подождем немного! А пока 2 октября в Хабаровске ночью +1…+3 градуса, днем +12…+14, и без осадков, как и на большей части территории края. В Бикине и Вяземском на рассвете от 0 до +2, в послеобеденное время +13…+15 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В Троицком в темное время суток от 0 до+2, в светлое время +11…+13 градусов, в Чумикане днем такие же температуры, а вот ночью от +1 до −1. В Советской Гавани ночью +5…+7, днем +10…+12 градусов, пройдет дождь.





В Комсомольске-на-Амуре ночью от +1до −1, днем +10…+12, в Аяне на рассвете от 0 до −2, днем еще неплохо, +10…+12 градусов. В Чегдомыне ночью уже −2…-4 градуса, днем +9…+11, в селе имени Полины Осипенко ночью уже ощутимые заморозки −3…-5, днем воздух прогреется до +9…+11, возможен кратковременный дождь. В Николаевске-на-Амуре дневной фон температур +8…+10, ночью столбик термометра опустится до отметки в −1…-3 градуса. В Охотске ночью от 0 до −2, днем +8…+10, возможен небольшой дождь.