На подарки ко Дню учителя хабаровчане потратят в этом году 3100 рублей

Родители из Москвы и Санкт-Петербурга потратят на День учителя больше, чем в среднем по стране: 4500 и 3500 рублей соответственно. В Хабаровске средние расходы на поздравление классного руководителя в этом году составят 3100 рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Superjob (16+).