На подарки ко Дню учителя хабаровчане потратят в этом году 3100 рублей

Родители из Москвы и Санкт-Петербурга потратят на День учителя больше, чем в среднем по стране: 4500 и 3500 рублей соответственно. В Хабаровске средние расходы на поздравление классного руководителя в этом году составят 3100 рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Superjob (16+).
Средняя стоимость подарка классному руководителю на День учителя по России составляет 3900 рублей (в прошлом году родительские комитеты в среднем тратили 3200 рублей).
Самые популярные идеи подарков учителю — традиционный букет цветов (62%), подарочные сертификаты (30%), наборы чая, кофе и/или конфет (24%).
Только 6% родителей ответили, что в классе, где учатся их дети, не поздравляют классного руководителя с Днем учителя.