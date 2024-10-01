Олбани
+14°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На подарки ко Дню учителя хабаровчане потратят в этом году 3100 рублей

По традиции учителям будут дарить цветы, сертификаты, конфеты.

Источник: Freepik

Родители из Москвы и Санкт-Петербурга потратят на День учителя больше, чем в среднем по стране: 4500 и 3500 рублей соответственно. В Хабаровске средние расходы на поздравление классного руководителя в этом году составят 3100 рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Superjob (16+).

Средняя стоимость подарка классному руководителю на День учителя по России составляет 3900 рублей (в прошлом году родительские комитеты в среднем тратили 3200 рублей).

Самые популярные идеи подарков учителю — традиционный букет цветов (62%), подарочные сертификаты (30%), наборы чая, кофе и/или конфет (24%).

Только 6% родителей ответили, что в классе, где учатся их дети, не поздравляют классного руководителя с Днем учителя.

образование