Улице Спортивной во Владивостоке нужно вернуть смысл названия новым стадионом — урбанист

«И где только её ни искали — и на золоотвале, и на Второй речке — везде это было связано с огромными сложностями и большими затратами, потому что такую территорию создать заново практически невозможно. А на Спортивной она уже есть. И если мы раздробим её на какие-то куски, то в дальнейшем это будет большая проблема», — комментирует Владимир Воробьёв.