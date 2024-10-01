Улице Спортивной во Владивостоке нужно вернуть смысл названия новым стадионом — урбанист

Архитектор Владимир Воробьев предлагает вернуть улицу Спортивную во Владивостоке к изначальному предназначению. По мнению эксперта, ее нужно задействовать под строительство городского ведомственного стадиона, сообщает ИА PrimaMedia.
Во Владивостоке огромная проблема со стадионами, считает он. По большому счёту, кроме «Динамо», в городе ничего нет.
«Мне кажется, что в интересах Владивостока зарезервировать площадку на Спортивной именно для размещения там в первую очередь стадиона. Всё остальное вторично, потому что пройдёт ещё 10−15 лет, и обязательно встанет вопрос о строительстве такого масштабного объекта. Но где его разместить? Свободной земли мало, а выносить стадион далеко за город как “Фетисов Арену” — не лучший вариант», — говорит Владимир Воробьёв.
Архитектор отмечает, что для стадиона потребуется достаточно большая территория. Порядка двух гектаров может занять само сооружение, а ещё необходимы парковочные места и прогулочная зона. В общей сложности такой проект может задействовать 10 гектаров.
Урбанист рассказал, что поиском площадки для размещения городского ведомственного стадиона занимался в свое время «Приморгражданпроект».
«И где только её ни искали — и на золоотвале, и на Второй речке — везде это было связано с огромными сложностями и большими затратами, потому что такую территорию создать заново практически невозможно. А на Спортивной она уже есть. И если мы раздробим её на какие-то куски, то в дальнейшем это будет большая проблема», — комментирует Владимир Воробьёв.