В Приморье главный редактор газеты оштрафован за публикацию фейка

Во Владивостоке суд привлек к ответственности главного редактора газеты «Арсеньевские вести» (18+) за публикацию фейковой информации о новой волне мобилизации, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Объединённую пресс-службу судебной системы Приморского края.
На основании статьи, опубликованной в одном из апрельских выпусков, Роскомнадзор провел проверку и выявил, что информация не соответствует действительности. В отношении главного редактора газеты был составлен протокол об административном правонарушении.
В результате Советский районный суд Владивостока признал редактора виновной и наложил на неё административный штраф в размере 60000 рублей за распространение заведомо недостоверных сведений.
Судебное решение пока не вступило в законную силу.
Новой волны мобилизации в России не ожидается.
Приказ, якобы подписанный Сергеем Шойгу, оказался фейком.