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В Приморье главный редактор газеты оштрафован за публикацию фейка

В одной из статей издания говорилось о подготовке новой волны мобилизации.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке суд привлек к ответственности главного редактора газеты «Арсеньевские вести» (18+) за публикацию фейковой информации о новой волне мобилизации, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Объединённую пресс-службу судебной системы Приморского края.

На основании статьи, опубликованной в одном из апрельских выпусков, Роскомнадзор провел проверку и выявил, что информация не соответствует действительности. В отношении главного редактора газеты был составлен протокол об административном правонарушении.

В результате Советский районный суд Владивостока признал редактора виновной и наложил на неё административный штраф в размере 60000 рублей за распространение заведомо недостоверных сведений.

Судебное решение пока не вступило в законную силу.

Новой волны мобилизации в России не ожидается.

Приказ, якобы подписанный Сергеем Шойгу, оказался фейком.

штрафы