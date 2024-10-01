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Минздрав Башкирии заявил о необходимости привить от гриппа 2,4 млн жителей

Минздрав Башкирии заявил о необходимости привить от гриппа 2,4 млн жителей.

Источник: Башинформ

Замминистра здравоохранения Башкирии Елена Галимулина в программе «Честно говоря» сообщила, что для формирования популяционного иммунитета в республике необходимо привить от гриппа 2 миллиона 400 тысяч человек.

По данным спикера, сегодня регион получил около 60% вакцины, новые поставки поступят в октябре.

«В рамках национального календаря прививок уже определены категории граждан, которые должны пройти обязательную вакцинацию. Это работники медицинских и общеобразовательных учреждений, специалисты коммунальных хозяйств и автотранспорта, призывники, беременные женщины и так далее», — рассказала Галимулина.

Эксперт отметила, что вакцинация проводится как в поликлиниках, так и выездными медбригадами. На селе сделать прививку можно в одном из 2085 работающих фельдшерско-акушерских пунктов.

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