Главные новости 1 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 1 октября 2024 года.
ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции на юге Ливана
Армия Израиля начала в приграничных районах на юге Ливана ограниченную наземную операцию, целями которой являются объекты «Хезболлы». СМИ сообщили об израильских воздушных ударах и обстрелах территории, а также об авианалете на Сирию.
В Японии избрали нового премьер-министра
Парламент Японии утвердил премьер-министром лидера правящей партии страны Сигэру Исибу. На этом посту он сменит Фумио Кисиду. Ранее японское правительство ушло в отставку в полном составе.
РФ расценит блокаду Финского залива как нарушение морского права
Реструктуризация Wildberries и Russ завершена
Завершилась реструктуризация объединенной компании онлайн-ретейлера Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. По словам основательницы Wildberries Татьяны Ким, компания готовится к «высокому сезону» на потребительском рынке и внедряет новые проекты.
Ученый объяснил появление мощной пыльной бури на юге России
Этой осенью пыльные бури обрушились на несколько южных регионов РФ. По словам климатолога Алексея Кокорина, это происходит вследствие глобального потепления — длинные засухи порождают пыльные бури даже при относительно слабом ветре.