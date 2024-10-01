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Главные новости 1 октября 2024 года

Последние новости за сегодня — 1 октября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 1 октября 2024 года.

ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции на юге Ливана

Армия Израиля начала в приграничных районах на юге Ливана ограниченную наземную операцию, целями которой являются объекты «Хезболлы». СМИ сообщили об израильских воздушных ударах и обстрелах территории, а также об авианалете на Сирию.

В Японии избрали нового премьер-министра

Источник: AP 2023

Парламент Японии утвердил премьер-министром лидера правящей партии страны Сигэру Исибу. На этом посту он сменит Фумио Кисиду. Ранее японское правительство ушло в отставку в полном составе.

РФ расценит блокаду Финского залива как нарушение морского права

В МИД России заявили, что если Финляндия и Эстония введут полную блокаду Финского залива для судоходства РФ, Москва расценит это как нарушение международного морского права. Ранее в СМИ появилась информация о планах Хельсинки и Таллина по закрытию залива для российских судов в случае угрозы.

Реструктуризация Wildberries и Russ завершена

Источник: Shutterstock

Завершилась реструктуризация объединенной компании онлайн-ретейлера Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. По словам основательницы Wildberries Татьяны Ким, компания готовится к «высокому сезону» на потребительском рынке и внедряет новые проекты.

Ученый объяснил появление мощной пыльной бури на юге России

Источник: Freepik

Этой осенью пыльные бури обрушились на несколько южных регионов РФ. По словам климатолога Алексея Кокорина, это происходит вследствие глобального потепления — длинные засухи порождают пыльные бури даже при относительно слабом ветре.