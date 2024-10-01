Главные новости 1 октября 2024 года

В МИД России заявили, что если Финляндия и Эстония введут полную блокаду Финского залива для судоходства РФ, Москва расценит это как нарушение международного морского права. Ранее в СМИ появилась информация о планах Хельсинки и Таллина по закрытию залива для российских судов в случае угрозы.