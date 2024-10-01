В Хабаровске выбрали лучшего водителя АО «ДРСК»

В Хабаровске завершился конкурс профессионального мастерства среди водительского персонала АО «ДРСК». В соревнованиях приняли участие 15 водителей из пяти филиалов энергокомпании. В течение трех дней участники соревнований проходили проверку на знание правил дорожного движения, устройства и эксплуатации автомобиля, демонстрировали навыки оказания первой помощи и фигурного вождения автомобиля. По итогам всех этапов состязания лучшими водителями «ДРСК» стали представители Хабаровских электрических сетей (филиал АО «ДРСК», входит в Группу компаний РусГидро), сообщает ИА AmurMedia.