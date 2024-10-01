В Хабаровске выбрали лучшего водителя АО «ДРСК»

В Хабаровске завершился конкурс профессионального мастерства среди водительского персонала АО «ДРСК». В соревнованиях приняли участие 15 водителей из пяти филиалов энергокомпании. В течение трех дней участники соревнований проходили проверку на знание правил дорожного движения, устройства и эксплуатации автомобиля, демонстрировали навыки оказания первой помощи и фигурного вождения автомобиля. По итогам всех этапов состязания лучшими водителями «ДРСК» стали представители Хабаровских электрических сетей (филиал АО «ДРСК», входит в Группу компаний РусГидро), сообщает ИА AmurMedia.
Первое место занял водитель Городского РЭС Виталий Векслер, набравший наибольшее количество баллов в личном зачете. Второе место досталось Александру Гаврись, водителю автотранспортного отдела Хабаровских электрических сетей. Третье место занял Сергей Винников, водитель автомобиля службы механизации и транспорта структурного подразделения Северные электрические сети.
Судейская комиссия конкурса профессионального мастерства отметила упорную борьбу между командами и высокий уровень подготовки участников соревнований.
В общекомандном зачете по сумме общих баллов победу одержала команда Хабаровских электрических сетей, набрав 280 балов. На втором месте оказалась команда Южно-Якутских электрических сетей. Замкнули тройку призеров водители Амурских электрических сетей.
По окончанию соревнований участники смогли познакомится с образцами специальной автомобильной техники российской компании производителя: автогидроподъемником ПСС 131.18Э и многофункциональным краном-манипулятором ИНМАН ИТ200. Презентация спецтехники прошла на территории филиала Хабаровские электрические сети.