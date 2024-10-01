Двойная сплошная разметка появилась на двух участках Народного проспекта во Владивостоке

Во Владивостоке на Народном проспекте для повышения безопасности дорожного движения нанесли двойную сплошную разметка на двух участках, где зафиксированы крупные очаги аварийности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
В прошлом году на Народном проспекте, 20, в районе супермаркета «Реми Сити» произошло около 15 ДТП. На улице Некрасовской, 122, также было зарегистрировано более 10 аварий.
Двойная сплошная линия разметки в районе Примводоканала является временной мерой, принятый в ответ на высокую аварийность. В ближайшее время разметка будет приведена в соответствие с проектом. Поворот с улицы Некрасовской в сторону остановки «Первая Речка» останется, однако выезд на Некрасовский путепровод, где движение осуществляется через семь полос, будет запрещен, так как это маневр представляет наибольшую опасность для водителей.
Для этих двух участков уже разработаны проекты организации дорожного движения, которые предполагают создание полноценных регулируемых перекрестков. Реализация данных проектов запланирована на следующий год, при условии выделения необходимого финансирования.
Напомним, во Владивостоке начинается экспериментальное обновление дорожной разметки на нескольких пешеходных переходах в центре города. При проведении работ применят новейшие технологии и материалы. В отделе организации дорожного движения управления дорог администрации города отметили, что будет использовано цветное противоскользящее покрытие.