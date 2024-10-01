Двойная сплошная разметка появилась на двух участках Народного проспекта во Владивостоке

Двойная сплошная линия разметки в районе Примводоканала является временной мерой, принятый в ответ на высокую аварийность. В ближайшее время разметка будет приведена в соответствие с проектом. Поворот с улицы Некрасовской в сторону остановки «Первая Речка» останется, однако выезд на Некрасовский путепровод, где движение осуществляется через семь полос, будет запрещен, так как это маневр представляет наибольшую опасность для водителей.