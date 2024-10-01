Председателем Ростовского областного суда назначили Василия Тарасова. Соответствующий указ утвердил президент Владимир Путин. Документ был опубликован на портале правовой информации.
Специалиста назначили на шестилетний срок.
Напомним, кандидатуру Василия Тарасова на пост главы Ростовского областного суда весной этого года согласовали в Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).
Ранее Василий Тарасов работал в органах прокуратуры, а также в разные годы возглавлял Туапсинский городской суд (Краснодарский край), Саратовский и Воронежский областной суд.
Добавим, экс-предатель Ростовского областного суда подала в отставку после обысков, которые прошли у ее коллег. Тогда под выяснения попали почти 20 представителей Фемиды.