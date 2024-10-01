В Казахстане впервые отмечают День работников высшего образования

Сегодня в Казахстане впервые празднуется День работников высшего образования — важный праздник, посвящённый одной из ключевых движущих сил, способствующих развитию науки и образования. В этот день мы выражаем благодарность каждому преподавателю и сотруднику высших учебных заведений за их неоценимый вклад в формирование будущего нашего общества, сообщает El.kz.