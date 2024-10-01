В Казахстане впервые отмечают День работников высшего образования

Министерство науки и высшего образования уделяет особое внимание развитию высшего образования, повышению доступности образовательных услуг и поддержке молодых учёных. Также ведётся активная работа по укреплению позиций казахстанских университетов в международных рейтингах.
На сегодняшний день в Казахстане функционируют 120 высших учебных заведений, в которых трудятся 37 400 представителей профессорско-преподавательского состава. Из них 46,5% обладают учёными степенями, что подчеркивает высокий уровень профессионализма отечественных специалистов.