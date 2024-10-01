Нововведения октября: зарплаты бюджетников, военные пенсии и утильсбор

С 1 октября в форме извещения о ДТП появился QR-код со ссылкой на портал «Госуслуг». На странице размещена информация о том, как оформить ДТП по европротоколу. Кроме того, с помощью QR-кода на полисе ОСАГО теперь можно получить информацию о договоре ОСАГО из АИС страхования. Эта информационная система становится единственным общим источником данных об автостраховании. Нововведение позволит в случае ДТП убедиться, что полис реальный и распространяется на того водителя, который был за рулём. Это должно упростить оформление аварии, если она оформляется не в электронном виде.