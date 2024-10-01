Нововведения октября: зарплаты бюджетников, военные пенсии и утильсбор

С 1 октября на 5,1% повышены зарплаты сотрудников бюджетной сферы, а также военные пенсии. Утилизационный сбор на автомобили проиндексировали сразу на 75−80%. Согласно утверждённой долгосрочной шкале, далее его будут повышать ежегодно на 10−20% вплоть до 2030 года. Подробнее об этих и других нововведениях октября в обзоре «Нового Калининграда».
Зарплаты
С 1 октября на 5,1% проиндексировали оплату труда работников федеральных учреждений, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных госорганов, где предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
Речь идёт о педагогах, преподавателях, медиках и других сотрудниках федеральных учреждений — университетов, медицинских центров, о тех, кто трудится в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы, науки и культуры, и других сферах, а также гражданском персонале Минобороны, МЧС, МВД и Росгвардии.
Также на 5,1% увеличен размер вознаграждения преподавателям юридических дисциплин вузов и научным работникам, имеющим учёную степень по юридической специальности, адвокатам, участвующим в уголовных делах по назначению дознавателя, следователя или суда. В целом индексация коснулась более 2 млн человек.
Военные пенсии
Также на 5,1% с 1 октября повысили военные пенсии. Средний размер выплаты после повышения составил 41 600 рублей. Сумма зависит от нескольких факторов: размера денежного довольствия, продолжительности службы и наличия надбавок.
Кредиты
С 1 октября действуют более строгие ограничения на кредитование заёмщиков с высокой долговой нагрузкой. Их установил Банк России. Мера необходима, чтобы ограничить закредитованность граждан и не дать банкам и микрофинансовым организациям накапливать повышенные риски.
Центробанк устанавливает ограничения через механизм макропруденциальных лимитов (снижающих риски) для кредитных организаций. Они ограничивают долю рискованных ссуд в общем объёме выдач.
Страховые полисы
С 1 октября физлица, приобретающие полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни, должны проходить специальное тестирование. Оно поможет покупателю оценить, насколько ему понятны условия предоставления услуги. Если тестирование не было проведено, то от договора можно отказаться и вернуть страховую премию.
Предполагается, что мера частично снимет проблему с частыми предложениями клиентам оформить вместо банковского вклада альтернативу в виде страхования жизни с высокими рисками потери средств.
Жильё сиротам
С 1 октября дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут подать заявление для обеспечения жильём через единый портал госуслуг. Речь идёт о заявлениях о сокращении срока действия договора найма специализированного жилого помещения, о предоставлении выплаты на приобретение жилья в собственность или для полного погашения ипотечного кредита.
Призыв
С 1 октября стартовал осенний призыв на срочную службу в армию. В его рамках проводится тестирование электронного реестра военнообязанных. В Рязанской, Сахалинской областях и Республике Марий Эл повестки будут рассылаться в электронном виде параллельно с обычными.
Утильсбор
С 1 октября меняется формула расчёта утилизационного сбора на автомобили. Он вырос на 70−85%. Далее ставка будет индексироваться на 10−20% с 1 января каждого последующего года, вплоть до 2030 года. Размер индексации для легковых автомобилей будет зависеть от объёма двигателя транспортного средства, для грузовых машин — от возраста и массы.
ДТП и ОСАГО
С 1 октября в форме извещения о ДТП появился QR-код со ссылкой на портал «Госуслуг». На странице размещена информация о том, как оформить ДТП по европротоколу. Кроме того, с помощью QR-кода на полисе ОСАГО теперь можно получить информацию о договоре ОСАГО из АИС страхования. Эта информационная система становится единственным общим источником данных об автостраховании. Нововведение позволит в случае ДТП убедиться, что полис реальный и распространяется на того водителя, который был за рулём. Это должно упростить оформление аварии, если она оформляется не в электронном виде.
Пиратские сайты
1 октября вступил в силу закон, который позволяет Роскомнадзору блокировать «зеркала» запрещённых в РФ сайтов. Операторы поисковых систем теперь обязаны прекратить выдавать информацию о них в своих программах.
Такси
30 октября истекает срок, в который таксисты должны заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) и представить информацию о нём в уполномоченный орган. В противном случае разрешение приостановят и аннулируют.