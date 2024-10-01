53-летнюю женщину госпитализировали после аварии с тремя авто в Уфе

Вчера днем, 30 сентября, в Уфе в ДТП в стремя авто пострадала женщина. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции столицы Башкирии.
Авария случилась на улице Перспективная. 35-летний шофер «Газели» допустил столкновение с Lada Kalina и Skoda Octavia, которые стояли перед светофором. В результате происшествия 53-летняя пассажирка «Калины» получила различные травмы, ее госпитализировали.
По факту инцидента началось административное расследование.
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