В Хабаровском крае обнаружены новые насекомые

— В этом году мне удалось освоить несколько новых методов сбора жужелиц — это затаптывание травы в воду, когда всё что сидит на стеблях всплывает и просеивание грунта через специальное сито-сифтер, когда все что скрыто от обычного взора оказывается на виду, — говорит заведующий сектором мониторинга состояния природных комплексов и объектов Комсомольского заповедника Ольга Куберская. — Буквально каждый квадратный метр земли здесь заселен тем или иным видом жужелицы! В сравнении, допустим, с тем-же левобережьем Амура — меня это поражает!