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В Хабаровском крае обнаружены новые насекомые

Сделать открытия учёным помогли передовые технологии сбора материала в Анюйском нацпарке.

Источник: Хабаровский край сегодня

Учёные подводят итоги больших исследований, которые они провели на территории Анюйского национального парка в Нанайском районе Хабаровского края. Энтомологи третий год подряд ведут большую перепись жуков-жужелиц и мух-журчалок. В этом году она выдалась особенно богатой на открытия новых для региона и для науки видов. Во многом это удалось благодаря передовым технология сбора материала. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию ФГБУ «Заповедное Приамурье».

— В этом году мне удалось освоить несколько новых методов сбора жужелиц — это затаптывание травы в воду, когда всё что сидит на стеблях всплывает и просеивание грунта через специальное сито-сифтер, когда все что скрыто от обычного взора оказывается на виду, — говорит заведующий сектором мониторинга состояния природных комплексов и объектов Комсомольского заповедника Ольга Куберская. — Буквально каждый квадратный метр земли здесь заселен тем или иным видом жужелицы! В сравнении, допустим, с тем-же левобережьем Амура — меня это поражает!

Всего в Анюйском нацпарке отмечено 213 видов жужелиц. Открыто 14, которые ранее никогда не попадались энтомологам в Хабаровском крае. Также обнаружен совершенно новый для науки вид жужелицы Bembidion. Ещё по нескольким учёные уточняют информацию.

Среди мух-журчалок на охраняемой природной территории обитает, по меньшей мере, 150 видов, из которых три — впервые указываются для Хабаровского края.

Вместе с Ольгой Куберской в исследовании насекомых Анюйского национального парка приняли участие кандидат биологических наук из Федерального научного центра биоразнообразия (Владивосток) Юрий Сундуков и её учитель, доктор биологических наук, профессор АмГПГУ (Комсомольск-на-Амуре) Валерий Мутин.

флора и фауна