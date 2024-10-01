В Хабаровском крае обнаружены новые насекомые

Учёные подводят итоги больших исследований, которые они провели на территории Анюйского национального парка в Нанайском районе Хабаровского края. Энтомологи третий год подряд ведут большую перепись жуков-жужелиц и мух-журчалок. В этом году она выдалась особенно богатой на открытия новых для региона и для науки видов. Во многом это удалось благодаря передовым технология сбора материала. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию ФГБУ «Заповедное Приамурье».
— В этом году мне удалось освоить несколько новых методов сбора жужелиц — это затаптывание травы в воду, когда всё что сидит на стеблях всплывает и просеивание грунта через специальное сито-сифтер, когда все что скрыто от обычного взора оказывается на виду, — говорит заведующий сектором мониторинга состояния природных комплексов и объектов Комсомольского заповедника Ольга Куберская. — Буквально каждый квадратный метр земли здесь заселен тем или иным видом жужелицы! В сравнении, допустим, с тем-же левобережьем Амура — меня это поражает!
Всего в Анюйском нацпарке отмечено 213 видов жужелиц. Открыто 14, которые ранее никогда не попадались энтомологам в Хабаровском крае. Также обнаружен совершенно новый для науки вид жужелицы Bembidion. Ещё по нескольким учёные уточняют информацию.
Среди мух-журчалок на охраняемой природной территории обитает, по меньшей мере, 150 видов, из которых три — впервые указываются для Хабаровского края.
Вместе с Ольгой Куберской в исследовании насекомых Анюйского национального парка приняли участие кандидат биологических наук из Федерального научного центра биоразнообразия (Владивосток) Юрий Сундуков и её учитель, доктор биологических наук, профессор АмГПГУ (Комсомольск-на-Амуре) Валерий Мутин.