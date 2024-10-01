Сакский район остался без света: обесточены 8000 абонентов

«В связи с технологическим нарушением в сетях “Крымэнерго” произошло отключение энергоснабжения в поселке Новофедоровка и городе Саки. Обесточены 7 951 человек», — написал он в своем Telegram-канале.
Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам. По информации «Крымэнерго», восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.
Ранее без света из-за аварии остались более 4000 человек в поселке Грэсовском Симферопольского района. Были обесточены 12 трансформаторных подстанций.