Герои повестей Пушкина ожили на сцене нижегородского драмтеатра

«Жители и гости Нижнего Новгорода, Иванова, Костромы и Москвы смогут увидеть премьеру спектакля “Метель” в исполнении выпускников Академии Н. С. Михалкова, которая погрузит в мир пушкинской прозы, богатый на образы и драматизм», — сообщается в обращении министра культуры РФ Ольги Любимовой.
Фестиваль одного дня проходит уже седьмой раз. 30 сентября его частью стал нижегородский драмтеатр.
Театральная постановка объединила в себе мотивы двух произведений — «Метели» и «Станционного смотрителя». Примечателен тот факт, что повесть «Метель» была написана в 1830 году в Нижегородской области, в Болдине.
Актеры динамично вводили зрителей в сюжет, музыкальное и световое сопровождение держали в напряжении, а образ метели, неизменно появляющийся в каждом важном действии, заставлял анализировать — какая судьба заготовлена для каждого героя. В одном спектакле сплелись комичные и драматичные сцены.
Чуть ранее в этот же день участники смогли посетить мастер-класс режиссера Марии Шмаевич, прослушали лекцию Анны Волховской о жизни и творчестве Пушкина, увидели биографическую выставку, организованную совместно с государственным музеем Пушкина.
Фестиваль продолжится в Ивановском музыкальном театре (3 октября), Костромском драмтеатре им. Островского (5 октября) и завершится в театре имени Гоголя в Москве (9 октября). Отметим, что все мероприятия бесплатны, но по предварительной регистрации.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, какие театральные постановки, концерты, спортивные события ждут нижегородцев в октябре.