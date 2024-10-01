Мэрия Владивостока приняла решение об эвакуации брошенных автомобилей с улиц

Бесхозные и разукомплектованные автомобили на территории Владивостокского городского округа будут эвакуированы в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки. Соответствующее распоряжение опубликовала мэрия Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.
Перемещением и хранением брошенных и разукомплектованных автомобилей займется муниципальное бюджетное учреждение «Содержание городских территорий». Финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета Владивостокского городского округа.
Так, будут эвакуированы 14 автомобилей по следующим адресам: Некрасовская, 50, Адмирала Юмашева 12 и 24, Громова, 12, Черняховского, 19, Карская, 10, стр. 2, проспект 100-летия Владивостока, 74, Кирова, 20, Надибаидзе, 20, Сахалинская, 38, Часовитина, 21, Калинина, 169, Крыгина, 55. На бесхозность указывают отсутствие государственных регистрационных знаков или конструктивных элементов — бампера и наружных световых приборов, наличие плотных следов загрязнений на ветровом и боковых стёклах, сквозной коррозии элементов кузова более 10 кв. см, неисправности замков дверей, позволяющей получить беспрепятственный доступ в салон, или растительности, а также спущенные колёса.
Работы должны состояться в течение 10 рабочих дней со дня поступления из управления дорог в МБУ «Содержание городских территорий» соответствующей заявки. Контролировать исполнение будет заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.
Напомним, Дума Владивостока утвердила порядок выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных автомобилей. Для регулирования ситуации с бесхозными автомобилями во Владивостоке принято новое постановление. В инициативе участвуют административно-территориальные управления (АТУ), которые будут вести работу по выявлению и обследованию не только в рамках собственного мониторинга, но и на основании жалоб граждан.