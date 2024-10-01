Мэрия Владивостока приняла решение об эвакуации брошенных автомобилей с улиц

Напомним, Дума Владивостока утвердила порядок выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных автомобилей. Для регулирования ситуации с бесхозными автомобилями во Владивостоке принято новое постановление. В инициативе участвуют административно-территориальные управления (АТУ), которые будут вести работу по выявлению и обследованию не только в рамках собственного мониторинга, но и на основании жалоб граждан.