В Татарстане назначили 12 новых судей и зампреда Елабужского горсуда

В Татарстане назначили 12 новых районных судей и зампреда Елабужского городского суда. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
В документе говорится, что на шестилетний срок заместителем председателя Елабужского городского суда назначили Римму Закирову. Судьей Вахитовского райсуда стал Артем Митяев, Ново-Савиновского райсуда — Диана Залялтдинова и Наиля Зарипова, Кировского райсуда — Эльвира Хузина, Московского райсуда — Гульназ Фаттахова, Советского райсуда — Раиль Гайнетдинов.
Помимо этого, блюстителем правосудия Высокогорского райсуда утверждена Ляйсан Сабирова, Кукморского райсуда — Татьяна Дмитриева, Набережночелнинского горсуда — Вероника Домрачева и Марат Сабирзянов, Зеленодольского горсуда — Оксана Белова, Пестречинского райсуда — Лариса Баранова.
Напомним, в Казани суд закрыл уголовное дело экс-министра Агляма Садретдинова. Он обвинялся в четырех взятках за отчуждение муниципальной собственности.