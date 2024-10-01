В Татарстане назначили 12 новых судей и зампреда Елабужского горсуда

В документе говорится, что на шестилетний срок заместителем председателя Елабужского городского суда назначили Римму Закирову. Судьей Вахитовского райсуда стал Артем Митяев, Ново-Савиновского райсуда — Диана Залялтдинова и Наиля Зарипова, Кировского райсуда — Эльвира Хузина, Московского райсуда — Гульназ Фаттахова, Советского райсуда — Раиль Гайнетдинов.