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Требуют такси и пирожки с вареньем: Как 73-летняя жительница Новочеркасска устроила в гараже приют для бездомных

Пенсионерка из Ростовской области выхаживает уличных бродяг в своем гараже
Источник: Комсомольская правда

Валентина Топилина в прошлом соцработник, но даже после выхода на пенсию продолжает помогать людям. В Новочеркасске она прослыла главной спасительницей бездомных, превратив свой гараж в своеобразный приют.

Когда ей звонят с просьбой обогреть очередного бродягу, она в сердцах восклицает: «Да сколько можно!». А потом просит назвать адрес и спешит к бедолаге. О том, почему не может пройти мимо бездомного человека 73-летняя женщина рассказала «КП-Ростов-на-Дону».

При виде грязных бродяг, многие брезгливо отворачиваются, но только не сестры милосердия из архива героя публикации.

«СПАСИБО, ЧТО ВОЗИЛИСЬ СО МНОЙ!».

Однажды Валентина Валерьевна шла из храма и увидела на остановке общественного транспорта бездомного в инвалидной коляске. Было ясно, что он там и ночует, и ест. Грязный, заросший, с безразличным взглядом, на вид лет шестьдесят. Нога до колена ампутирована.

— Я подошла и спросила: почему он живет на улице? Мужчина представился Владимиром. Признался, что его выгнала из дома сестра. Ей надоело терпеть двух выпивох: брата и мужа. Решила избавиться хотя бы от одного, — вспоминает пенсионерка.

Валентина Валерьевна решила поселить Владимира в своем гараже. Автомобиля внутри давно не было, и бокс использовался как сарай. Женщина позвонила своей знакомой — сестре милосердия Оксане Зайцевой. Та согласилась подвезти бездомного на своей машине.

Женщины поставили в гараже раскладушку, принесли тазик с водой и начали мыть черного от грязи инвалида.

— На бедрах у него были пролежни. Мы обработали их детской присыпкой.

Сестры милосердия переодели Владимира в новые вещи, а старые выбросили в мусорный жбан.

В гараже доброй женщины бродяги могут переночевать, помыться и подкрепиться Личный архив героя публикации

Пока мужчина отсыпался и отъедался в гараже, Валентина Валерьевна пыталась устроить его дальнейшую судьбу. Начала с органов соцзащиты. Специалисты сказали, что для устройства в приют нужно получить индивидуальную программу реабилитации и оформить медкарту.

Вместе с Оксаной пенсионерка стала возить «квартиранта» по разным учреждениям: ему сделали флюорографию, анализ крови и другие исследования. Наконец, на социальном такси инвалида отправили в ростовский центр помощи бездомным.

— На прощание он сказал: "Спасибо, что возились со мной таким.

Сестра милосердия Оксана Зайцева помогает Валентине Валерьевне устраивать судьбу бездомных Мария ГИЧЕНКО

«БРАТ НЕ НУЖЕН, У НЕГО И ТАК БОЛЬНАЯ ТЕЩА “.

В следующий раз пенсионерке позвонила соседка и попросила помочь лежавшему на газоне бродяге.

— Почему ты звонишь мне? Надо обратиться в скорую!

— Я звонила. Они сказали, что уже забирали его в больницу и больше не приедут.

Валентина Валерьевна поехала взглянуть на бедолагу. Александр оказался не старым еще мужчиной сорока трех лет. Рассказал, что работал на стройках, жил на даче у друга и там же отморозил ноги. В итоге их пришлось ампутировать.

Доставить и его в «гаражный приют» вызвалась та самая сердобольная соседка. Женщины кое-как посадили инвалида в машину и поехали к дому Валентины Валерьевны.

Пенсионерка снова поставила в гараже раскладушку, принесла тазик с водой, чистую одежду, еду и воду… Позже Александр рассказал благодетельнице, что у него есть брат и назвал адрес, по которому тот живет. Валентина Валерьевна решила нанести родственнику визит.

— Дверь открыл мужчина. Я рассказала, что у меня в гараже живет его брат без ног, но условий там нет. Попросила забрать к себе. Но мужчина сказал, что брат ему не нужен — у него и так больная теща.

Среди подопечных Оксаны и Валентины Валерьевны — почти сплошь инвалиды из архива героя публикации

Пришлось снова наматывать круги по органам соцзащиты и медучреждениям. В итоге удалось пристроить Александра в приют в Каменске-Шахтинском.

Вот только на попутке безногий бродяга вернулся в Новочеркасск. Знакомые прислали пенсионерке фото: Александр лежал в стельку пьяный у продуктового магазина.

— Я каждого бездомного предупреждаю: если вернется к бродяжничеству и пьянству, больше не помогу. Конечно, обидно, когда все старания насмарку. Но Господь призывает к терпению и смирению.

«ВЕЗИТЕ МЕНЯ НА ТАКСИ!».

Просьбы о помощи поступают к неравнодушной пенсионерке постоянно. Знакомая рассказала, что в пешеходном переходе прозябает бывший рабочий Новочеркасского электровозостроительного завода.

Виктор рассказал, что жил у приятеля на квартире, а потом ушел в загул. Когда вернулся — его вещи выставили на улицу. У мужчины был сын, но отношения с ним отец не поддерживал. Из-за перелома шейки бедра бродяга ходил с костылем.

Виктор оказался привередливым типом. Когда Валентина Валерьевна приносила ему пирожки с мясом, говорил, что хочет сладкие… А еще отказывался ездить по больницам на автобусе — требовал такси.

Пенсионерка терпеливо выслушивала капризы бездомного ворчуна. «У меня нет денег на такси, я живу на пенсию. Не хотите ехать на автобусе — вызывайте машину сами».

Возить Виктора вызвалась Оксана Зайцева. Женщинам удалось оформить его в приют под Батайском. Примечательно, что именно этот капризный старик компенсировал Валентине Валерьевне понесенные затраты — отдал часть своей пенсии. Женщина взяла деньги только для того, чтобы он их не пропил.

При виде бездомных люди звонят сердобольной Валентине Валерьевне из архива героя публикации

«ГЛАВНАЯ ПО БЕЗДОМНЫМ».

Вот и в минувшем ноябре в гуманитарный пункт Новочеркасска не звонил только ленивый — все сообщали о безногом бродяге, который разъезжал по городу в инвалидной коляске. Конечно же, помочь ему вызвалась «главная по бездомным». Вот только дело это оказалось непростым.

Рассудок Ивана помутился, документов у него не было. По адресу, где якобы он проживал, Валентина Валерьевна никого не нашла. Потом он и вовсе пропал. Пенсионерка нашла его в терапевтическом отделении больницы — на выезде из города.

Валентина Валерьевна попросила медиков не выписывать бездомного, пока не найдет для него подходящий приют. Благодаря ей он отправился из больницы не на улицу, а в социальный центр в Батайске.

Пенсионерка терпеливо возится даже с ворчливыми бродягами из архива героя публикации

ЦЕЛОВАЛ РУКИ.

В больнице скорой медицинской помощи сестры милосердия ухаживали еще за одиноким пациентом по имени Василий: брили, стригли, кормили. Он не мог говорить — только мычал и в порыве благодарности целовал сестричкам руки.

— А вы всем помогаете? — спросил однажды пациент с ампутированными ногами, наблюдавший за добрыми женщинами.

Мужчину звали Роман. Он рассказал, что остался без дома из-за разрыва с женой. Трудился на стройках, отморозил ноги. В больнице лежал не один месяц и очень устал от неопределенности.

Сестры милосердия взяли под крыло и этого бедолагу. Обратились в соцзащиту, стали хлопотать о переводе Романа в дом-интернат для престарелых и инвалидов. Преодолели немало трудностей на этом пути, но все-таки помогли человеку.

К сожалению, его сосед по палате — немой Василий — скончался в реанимации. Но стараниями сестер, в свои последние дни он чувствовал заботу и участие.

Среди подопечных Валентины Валерьевны был немой Василий, за которым сестры милосердия ухаживали в больнице из архива героя публикации.

НЕ ХОЧУ СЧИТАТЬ БОЛЯЧКИ.

Когда не надо спасать бездомных, гараж Валентины Валерьевны превращается в склад для тюков ткани. Вместе с прихожанками Михайло-Архангельского храма она шьет балаклавы, рубашки и подушки для бойцов СВО.

Вместе с единомышленницами дончанка шьет вещи для бойцов СВО Мария ГИЧЕНКО

Сначала покупала ткань и шила сама. Потом нашелся благотворитель и помощницы. Кто-то трудится у себя на дому, кто-то у меня. Готовые изделия через волонтеров отправляем в зону спецоперации.

Невольно возникает вопрос: как родные относятся к бурной благотворительной деятельности пенсионерки?

— Муж давно умер, а сыновья… Беспокоятся, конечно. Просят беречь себя, заняться здоровьем. Но я не хочу сидеть сложа руки и считать болячки. Пока Бог дает силы — будут помогать.

Валентина Валерьевна считает, что пока есть силы — надо помогать людям Мария ГИЧЕНКО.