Требуют такси и пирожки с вареньем: Как 73-летняя жительница Новочеркасска устроила в гараже приют для бездомных

Валентина Топилина в прошлом соцработник, но даже после выхода на пенсию продолжает помогать людям. В Новочеркасске она прослыла главной спасительницей бездомных, превратив свой гараж в своеобразный приют.
Когда ей звонят с просьбой обогреть очередного бродягу, она в сердцах восклицает: «Да сколько можно!». А потом просит назвать адрес и спешит к бедолаге. О том, почему не может пройти мимо бездомного человека 73-летняя женщина рассказала «КП-Ростов-на-Дону».
«СПАСИБО, ЧТО ВОЗИЛИСЬ СО МНОЙ!».
Однажды Валентина Валерьевна шла из храма и увидела на остановке общественного транспорта бездомного в инвалидной коляске. Было ясно, что он там и ночует, и ест. Грязный, заросший, с безразличным взглядом, на вид лет шестьдесят. Нога до колена ампутирована.
— Я подошла и спросила: почему он живет на улице? Мужчина представился Владимиром. Признался, что его выгнала из дома сестра. Ей надоело терпеть двух выпивох: брата и мужа. Решила избавиться хотя бы от одного, — вспоминает пенсионерка.
Валентина Валерьевна решила поселить Владимира в своем гараже. Автомобиля внутри давно не было, и бокс использовался как сарай. Женщина позвонила своей знакомой — сестре милосердия Оксане Зайцевой. Та согласилась подвезти бездомного на своей машине.
Женщины поставили в гараже раскладушку, принесли тазик с водой и начали мыть черного от грязи инвалида.
— На бедрах у него были пролежни. Мы обработали их детской присыпкой.
Сестры милосердия переодели Владимира в новые вещи, а старые выбросили в мусорный жбан.
Пока мужчина отсыпался и отъедался в гараже, Валентина Валерьевна пыталась устроить его дальнейшую судьбу. Начала с органов соцзащиты. Специалисты сказали, что для устройства в приют нужно получить индивидуальную программу реабилитации и оформить медкарту.
Вместе с Оксаной пенсионерка стала возить «квартиранта» по разным учреждениям: ему сделали флюорографию, анализ крови и другие исследования. Наконец, на социальном такси инвалида отправили в ростовский центр помощи бездомным.
— На прощание он сказал: "Спасибо, что возились со мной таким.
«БРАТ НЕ НУЖЕН, У НЕГО И ТАК БОЛЬНАЯ ТЕЩА “.
В следующий раз пенсионерке позвонила соседка и попросила помочь лежавшему на газоне бродяге.
— Почему ты звонишь мне? Надо обратиться в скорую!
— Я звонила. Они сказали, что уже забирали его в больницу и больше не приедут.
Валентина Валерьевна поехала взглянуть на бедолагу. Александр оказался не старым еще мужчиной сорока трех лет. Рассказал, что работал на стройках, жил на даче у друга и там же отморозил ноги. В итоге их пришлось ампутировать.
Доставить и его в «гаражный приют» вызвалась та самая сердобольная соседка. Женщины кое-как посадили инвалида в машину и поехали к дому Валентины Валерьевны.
Пенсионерка снова поставила в гараже раскладушку, принесла тазик с водой, чистую одежду, еду и воду… Позже Александр рассказал благодетельнице, что у него есть брат и назвал адрес, по которому тот живет. Валентина Валерьевна решила нанести родственнику визит.
— Дверь открыл мужчина. Я рассказала, что у меня в гараже живет его брат без ног, но условий там нет. Попросила забрать к себе. Но мужчина сказал, что брат ему не нужен — у него и так больная теща.
Пришлось снова наматывать круги по органам соцзащиты и медучреждениям. В итоге удалось пристроить Александра в приют в Каменске-Шахтинском.
Вот только на попутке безногий бродяга вернулся в Новочеркасск. Знакомые прислали пенсионерке фото: Александр лежал в стельку пьяный у продуктового магазина.
— Я каждого бездомного предупреждаю: если вернется к бродяжничеству и пьянству, больше не помогу. Конечно, обидно, когда все старания насмарку. Но Господь призывает к терпению и смирению.
«ВЕЗИТЕ МЕНЯ НА ТАКСИ!».
Просьбы о помощи поступают к неравнодушной пенсионерке постоянно. Знакомая рассказала, что в пешеходном переходе прозябает бывший рабочий Новочеркасского электровозостроительного завода.
Виктор рассказал, что жил у приятеля на квартире, а потом ушел в загул. Когда вернулся — его вещи выставили на улицу. У мужчины был сын, но отношения с ним отец не поддерживал. Из-за перелома шейки бедра бродяга ходил с костылем.
Виктор оказался привередливым типом. Когда Валентина Валерьевна приносила ему пирожки с мясом, говорил, что хочет сладкие… А еще отказывался ездить по больницам на автобусе — требовал такси.
Пенсионерка терпеливо выслушивала капризы бездомного ворчуна. «У меня нет денег на такси, я живу на пенсию. Не хотите ехать на автобусе — вызывайте машину сами».
Возить Виктора вызвалась Оксана Зайцева. Женщинам удалось оформить его в приют под Батайском. Примечательно, что именно этот капризный старик компенсировал Валентине Валерьевне понесенные затраты — отдал часть своей пенсии. Женщина взяла деньги только для того, чтобы он их не пропил.
«ГЛАВНАЯ ПО БЕЗДОМНЫМ».
Вот и в минувшем ноябре в гуманитарный пункт Новочеркасска не звонил только ленивый — все сообщали о безногом бродяге, который разъезжал по городу в инвалидной коляске. Конечно же, помочь ему вызвалась «главная по бездомным». Вот только дело это оказалось непростым.
Рассудок Ивана помутился, документов у него не было. По адресу, где якобы он проживал, Валентина Валерьевна никого не нашла. Потом он и вовсе пропал. Пенсионерка нашла его в терапевтическом отделении больницы — на выезде из города.
Валентина Валерьевна попросила медиков не выписывать бездомного, пока не найдет для него подходящий приют. Благодаря ей он отправился из больницы не на улицу, а в социальный центр в Батайске.
ЦЕЛОВАЛ РУКИ.
В больнице скорой медицинской помощи сестры милосердия ухаживали еще за одиноким пациентом по имени Василий: брили, стригли, кормили. Он не мог говорить — только мычал и в порыве благодарности целовал сестричкам руки.
— А вы всем помогаете? — спросил однажды пациент с ампутированными ногами, наблюдавший за добрыми женщинами.
Мужчину звали Роман. Он рассказал, что остался без дома из-за разрыва с женой. Трудился на стройках, отморозил ноги. В больнице лежал не один месяц и очень устал от неопределенности.
Сестры милосердия взяли под крыло и этого бедолагу. Обратились в соцзащиту, стали хлопотать о переводе Романа в дом-интернат для престарелых и инвалидов. Преодолели немало трудностей на этом пути, но все-таки помогли человеку.
К сожалению, его сосед по палате — немой Василий — скончался в реанимации. Но стараниями сестер, в свои последние дни он чувствовал заботу и участие.
НЕ ХОЧУ СЧИТАТЬ БОЛЯЧКИ.
Когда не надо спасать бездомных, гараж Валентины Валерьевны превращается в склад для тюков ткани. Вместе с прихожанками Михайло-Архангельского храма она шьет балаклавы, рубашки и подушки для бойцов СВО.
Сначала покупала ткань и шила сама. Потом нашелся благотворитель и помощницы. Кто-то трудится у себя на дому, кто-то у меня. Готовые изделия через волонтеров отправляем в зону спецоперации.
Невольно возникает вопрос: как родные относятся к бурной благотворительной деятельности пенсионерки?
— Муж давно умер, а сыновья… Беспокоятся, конечно. Просят беречь себя, заняться здоровьем. Но я не хочу сидеть сложа руки и считать болячки. Пока Бог дает силы — будут помогать.
Валентина Валерьевна считает, что пока есть силы — надо помогать людям Мария ГИЧЕНКО.