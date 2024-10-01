Долгожители Татарстана ко Дню пожилых получат подарочные наборы

Сегодня в республике 935 тыс. человек относятся к старшему поколению. Каждый четвёртый гражданин — старшего возраста. К 2030 году ожидается, что каждый третий человек будет пожилого возраста. Наибольшее количество пожилых людей живет в сельской местности.