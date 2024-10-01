Царь-тыкву весом 390 килограмм привезли в зоопарк «Лимпопо»

— Эту тыкву я вырастил на своем дачном участке, — рассказал студент 3-го курса Нижегородского государственного агротехнологического университета Михаил Горохов. — Она требовала постоянного ухода. Тыкву нужно было беречь и от излишнего солнца, и от чрезмерной влаги. Для этого мы с мамой соорудили для нее специальное укрытие, похожее на небольшой домик.