Царь-тыкву весом 390 килограмм привезли в зоопарк «Лимпопо»

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» подвели итоги конкурса по сбору осеннего урожая. Его победителем стал нижегородец Михаил Горохов вместе со своей мамой Еленой, вырастивший царь-тыкву весом 390 килограмм.
— Эту тыкву я вырастил на своем дачном участке, — рассказал студент 3-го курса Нижегородского государственного агротехнологического университета Михаил Горохов. — Она требовала постоянного ухода. Тыкву нужно было беречь и от излишнего солнца, и от чрезмерной влаги. Для этого мы с мамой соорудили для нее специальное укрытие, похожее на небольшой домик.
Чтобы привезти тыкву в зоопарк, пришлось использовать погрузочную технику. Зоопарк «Лимпопо».
После того, как тыква выросла, ее решено было передать в зоопарк «Лимпопо», чтобы свежей мякотью могли полакомиться птицы и звери. Чтобы довезти такую огромную тыкву, пришлось использовать погрузочную технику.
— Чтобы тыкву-гиганта могли увидеть все желающие, мы временно разместили ее рядом с центральным входом в зоопарк. Овощ уже стал самой настоящей достопримечательностью — с ним фотографируются и спрашивают, настоящая ли это тыква, — рассказал генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.
Уже известно, что по окончании конкурса Михаил обязательно получит приз. Конкурс завершится 15 октября.