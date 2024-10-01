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В Ростове двое детей на площадке детсада поранились шприцами с иголками

В Ростове-на-Дону двое дошколят укололись шприцами на территории детского сада.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону во время игры на площадке детского сада два малыша поранились выброшенными шприцами. Теперь взрослые переживают за здоровье дошколят.

У детей уже взяли анализы на все возможные инфекции, в том числе гепатиты В и С. Теперь ребята будут периодически сдавать кровь, так как заболевания могут проявиться не сразу. Сейчас дети чувствуют себя удовлетворительно.

Как ранее рассказали в информационном центре СК России, все произошло 24 сентября. Дети подняли шприцы с иголками и поранились во время игры. Когда работники детсада узнали о произошедшем, малышам якобы не оказали должной медпомощи, а сам мусор выбросили. Известно, что ситуацию уже взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.