В Ростове двое детей на площадке детсада поранились шприцами с иголками

В Ростове-на-Дону во время игры на площадке детского сада два малыша поранились выброшенными шприцами. Теперь взрослые переживают за здоровье дошколят.
У детей уже взяли анализы на все возможные инфекции, в том числе гепатиты В и С. Теперь ребята будут периодически сдавать кровь, так как заболевания могут проявиться не сразу. Сейчас дети чувствуют себя удовлетворительно.
Как ранее рассказали в информационном центре СК России, все произошло 24 сентября. Дети подняли шприцы с иголками и поранились во время игры. Когда работники детсада узнали о произошедшем, малышам якобы не оказали должной медпомощи, а сам мусор выбросили. Известно, что ситуацию уже взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.