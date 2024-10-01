В Самарской области выросла заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19

По информации ведомства, за период с 23 по 29 сентября заболеваемость ОРВИ выросла на 17,5% и превысила эпидпорог на 49,9%. Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0−2 года на 45,5%, 3−6 лет на 32,3%, 7−14 лет на 14,1%. Превышение эпидпорога отмечено в возрастной группе 15 лет и старше на 117,8%. Всего за истекшую неделю в регионе ОРВИ заболели 19830 человек.