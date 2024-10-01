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Отопительный сезон начался в Приморье: кому дают отопление

ВЛАДИВОСТОК, 1 октября, ФедералПресс. В Приморском крае стартовал отопительный сезон: первые две котельные «Примтеплоэнерго», расположенные в селах Барано-Оренбургское и Барабаш-Левада, начали подачу тепла на объекты социальной и культурной инфраструктуры.

Источник: AP 2023

«В первую очередь мы подключаем к отоплению объекты соцкультбыта — это детские сады, школы, больницы», — сообщил и.о. гендиректора КГУП «Примтеплоэнерго» Вячеслав Бабич.

С 1 октября заработали котельные № 3.13 и № 3.17, отапливающие учреждения для детей. В следующий понедельник планируется запуск котельной в Красноармейском округе, а еще через неделю, 14 октября, заработают еще 16 котельных в Пограничном муниципальном округе.

Теплоснабжение других территорий Приморья начнется после получения соответствующих распоряжений от местных властей. Условием для начала отопительного сезона является установка среднесуточной температуры ниже +8 градусов в течение пяти дней. Котельные в северных районах включаются в начале октября, тогда как на юге — к середине месяца.

Предприятие завершило подготовку к отопительному периоду, включая формирование запасов топлива и проведение необходимого ремонта.

Ранее сообщалось, что Примгидромет дал прогноз погоды в регионе на октябрь. По словам синоптиков ожидается, что осадков будет меньше обычного.

ЖКХ