Отопительный сезон начался в Приморье: кому дают отопление

«В первую очередь мы подключаем к отоплению объекты соцкультбыта — это детские сады, школы, больницы», — сообщил и.о. гендиректора КГУП «Примтеплоэнерго» Вячеслав Бабич.
С 1 октября заработали котельные № 3.13 и № 3.17, отапливающие учреждения для детей. В следующий понедельник планируется запуск котельной в Красноармейском округе, а еще через неделю, 14 октября, заработают еще 16 котельных в Пограничном муниципальном округе.
Теплоснабжение других территорий Приморья начнется после получения соответствующих распоряжений от местных властей. Условием для начала отопительного сезона является установка среднесуточной температуры ниже +8 градусов в течение пяти дней. Котельные в северных районах включаются в начале октября, тогда как на юге — к середине месяца.
Предприятие завершило подготовку к отопительному периоду, включая формирование запасов топлива и проведение необходимого ремонта.
Ранее сообщалось, что Примгидромет дал прогноз погоды в регионе на октябрь. По словам синоптиков ожидается, что осадков будет меньше обычного.