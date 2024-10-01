Отопительный сезон начался в Приморье: кому дают отопление

Теплоснабжение других территорий Приморья начнется после получения соответствующих распоряжений от местных властей. Условием для начала отопительного сезона является установка среднесуточной температуры ниже +8 градусов в течение пяти дней. Котельные в северных районах включаются в начале октября, тогда как на юге — к середине месяца.