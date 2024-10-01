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На трассе М-5 «Урал» ГАИ начала сплошные массовые проверки

В Башкирии стартовали сплошные массовые проверки
Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 1 октября, в Уфе стартовали сплошные массовые проверки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Мероприятия проходят на 1354 километре трассы М-5 «Урал». В проверках участвуют сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС регионального ГАИ и сотрудники ОГИБДД по Буздякскому району.

В своей публикации Севастьянов напомнил, что тактика «сплошных» проверок предполагает остановку полицейскими всех машин без исключения на заранее выбранном безопасном участке дороги.

Цель проверок, подчеркивает руководитель ГАИ Башкирии, — профилактика ДТП с участием пассажирского транспорта.

— Прошу с пониманием отнестись к принимаемым с нашей стороны мерам, — заявил глава дорожной полиции республики.

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