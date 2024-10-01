Погода в октябре: казахстанцев ждут морозы и потепления

В начале месяца ожидается ухудшение погоды, особенно на западе, севере и востоке страны, где возможны дожди и даже мокрый снег в ночные часы. В отдельных регионах порывы ветра будут достигать 15−25 м/с. Температура воздуха начнёт резко понижаться: ночью на западе температура упадет до −3…+5 градусов, а днём — до +13…+22 градусов. В северных и восточных регионах ночью столбики термометров могут опуститься до −6 градусов, а днём — до +5…+13 градусов.
Однако к концу первой декады синоптики прогнозируют потепление. В северных регионах температура поднимется до +10…+18 градусов, а на юге и западе — до +20…+28 градусов. Во второй и третьей декадах октября на севере страны погода будет неустойчивой, с осадками, ветром и туманами, тогда как на юге сохранятся преимущественно сухие дни с возможными кратковременными дождями.
Температурные колебания будут заметны по всей стране:
- На западе температура ночью будет колебаться от −2…+6 до 0…-8 градусов, днём — от +13…+23 до +3…+12 градусов.
- На севере, в центре и на востоке ночью ожидается от +3…+10 до −1…-10 градусов, днём — от +10…+20 до −2…+5 градусов.
- В южных и юго-западных регионах ночью температура понизится до −1…-6 градусов, а днём будет держаться в пределах +8…+25 градусов.