Погода в октябре: казахстанцев ждут морозы и потепления

В начале месяца ожидается ухудшение погоды, особенно на западе, севере и востоке страны, где возможны дожди и даже мокрый снег в ночные часы. В отдельных регионах порывы ветра будут достигать 15−25 м/с. Температура воздуха начнёт резко понижаться: ночью на западе температура упадет до −3…+5 градусов, а днём — до +13…+22 градусов. В северных и восточных регионах ночью столбики термометров могут опуститься до −6 градусов, а днём — до +5…+13 градусов.