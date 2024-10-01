В Волгоградской области растет заболеваемость ОРВИ

Выяснилось, что на 39-й неделе заболеваемость ОРВИ регистрируется практически на уровне предыдущей, темп прироста незначительный — 2%. А количество случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 3%. В основном в субъекте циркулируют риновирусы и вирусы парагриппа (негриппозной этиологии).