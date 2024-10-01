В Волгоградской области растет заболеваемость ОРВИ

В Волгоградской области активно продолжается проведение иммунизации против гриппа. Всего прививками охвачено свыше 22% населения.
Выяснилось, что на 39-й неделе заболеваемость ОРВИ регистрируется практически на уровне предыдущей, темп прироста незначительный — 2%. А количество случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 3%. В основном в субъекте циркулируют риновирусы и вирусы парагриппа (негриппозной этиологии).
Специалисты регуправления Роспотребнадзора напомнили волгоградцам о важности своевременной вакцинации. Перед прививкой необходимо пройти общий осмотр врачом, измерить температуру тела, а родителям несовершеннолетних детей — дать свое письменное согласие.
Прививку следует сделать в первую очередь детям, беременным женщинам во 2−3 триместре, пенсионерам, лицам с хронической патологией сердца, почек, легких, с ожирением, эндокринными и онкологическими заболеваниями в стадии ремиссии.