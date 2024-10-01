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В Иркутске продолжают ремонтировать Дом офицеров

Работы стартовали весной 2024.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске продолжается обновление Дома офицеров. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, ремонтные работы начались весной 2024 года по инициативе губернатора Игоря Кобзева. Завершить ремонт кровли планируется до 30 ноября этого года, а работы по восстановлению фасада должны быть окончены к маю 2025 года.

— Исходя из значимости исторического объекта, планируем завершить работы в указанные сроки. В скором времени начнутся работы по фасаду здания. Обновление фасада Дома офицеров планируется завершить к значимому для нашего государства событию — юбилею Великой Победы, — поделилась министр по молодежной политике Маргарита Цыганова.

На сегодня в Доме офицеров работают волонтерские и патриотические организации, а также студотряды. Также в нем открыт Музей боевой славы. После обновления здания в нем хотят открыть центр патриотического воспитания и расширить уже действующий музей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что долгожители Иркутской области получат выплату к юбилейным датам.