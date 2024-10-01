500 литров ухи, мастер-классы и концерт. Рассказываем, как и когда пройдет День омуля 2024 в Листвянке

День омуля 2024 в Листвянке начнется в полдень 5 октября. Внимание! В этом году фестиваль сменил свой адрес — в этот раз локацией для его проведения станет площадка у здания по улице Академической, 13. Все остальное останется прежним, то есть будет также красочно, познавательно, весело и вкусно. Еще бы! Ведь День омуля 2024 в Листвянке — фестиваль гастрономический, а это значит, что он просто не может состояться без угощений и дегустаций.