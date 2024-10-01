500 литров ухи, мастер-классы и концерт. Рассказываем, как и когда пройдет День омуля 2024 в Листвянке

День омуля 2024 в Листвянке — праздник, ставший уже традиционным. В этом году Байкальский гастрономический фестиваль на берегу самого глубокого озера планеты пройдет уже в восьмой раз. Гостей ждут дегустация ухи, мастер классы и розыгрыши призов. Программой дня с КП-Иркутск поделились организаторы.
День омуля 2024 в Листвянке начнется в полдень 5 октября. Внимание! В этом году фестиваль сменил свой адрес — в этот раз локацией для его проведения станет площадка у здания по улице Академической, 13. Все остальное останется прежним, то есть будет также красочно, познавательно, весело и вкусно. Еще бы! Ведь День омуля 2024 в Листвянке — фестиваль гастрономический, а это значит, что он просто не может состояться без угощений и дегустаций.
— Всех наших гостей ждет традиционная дегустация ухи — повара сварят 500 литров этого супа, — рассказывают организаторы.
Кстати, в День омуля 2024 в Листвянке сибиряки смогут не только пробовать блюда, но и перенять опыт у лучших. Шеф-повара местных ресторанов и отелей запланировали поделиться своими секретными «фишками» и провести мастер-классы. Наверняка, в составе многих из них будет рыба. В прошлом году кулинары, например, показывали, как готовить сагудай и другие закуски.
Гастрономической программой 8-й Байкальского фестиваля «День омуля» не обойдется. Перед туристами выступят танцевальные и вокальные коллективы.
— Также оборудуем несколько игровых зон для детей, проведем розыгрыш призов, — говорят организаторы. — И откроем ярмарку.
На ярмарке можно будет найти сувениры и изделия народного творчества, а также товары местных производителей. Напомним, что фестиваль длится всего один день. Завершится он также 5 октября в 18.00. Кстати, по данным портала Гисметео, в поселке Листвянка в субботу днем ожидается отличная погода: никаких осадков, ясное небо, умеренный ветер — до 6 м/с и до +7 градусов.
Напомним, что в октябре в Иркутске пройдет еще много развлекательных и культурных событий. Так, с концертами в столицу Приангарья приедут Руки Вверх, Елена Ваенга, Григорий Лепс, Валерия и другие исполнители (подробности здесь). Также во второй осенний месяц много запланировано в музеях интересных выставок, а театрах — прекрасных спектаклей (афиша).