В Омске без отопления остались больше 100 зданий в Нефтяниках

В компании объяснили, что в результате плановых гидравлических испытаний, которые провели ещё 30 августа, на участке было выявлено повреждение. Ремонт планировали провести до наступления отопительного сезона, но оказалось, что над тепловыми сетями установлен тёплый остановочный комплекс с торговыми объектами. Специалисты сумели устранить повреждение в ограниченных условиях и запустить систему теплоснабжения в срок. Однако необходимость полноценного ремонта сохранялась.