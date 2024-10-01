В Омске без отопления остались больше 100 зданий в Нефтяниках

В районе остановки «Кристалл» на проспекте Мира пройдут ремонтные работы на магистральном трубопроводе. По информации «Омск РТС», он обеспечивает теплом 119 объектов в Нефтяниках, в том числе учреждения образования и 85 жилых домов.
В компании объяснили, что в результате плановых гидравлических испытаний, которые провели ещё 30 августа, на участке было выявлено повреждение. Ремонт планировали провести до наступления отопительного сезона, но оказалось, что над тепловыми сетями установлен тёплый остановочный комплекс с торговыми объектами. Специалисты сумели устранить повреждение в ограниченных условиях и запустить систему теплоснабжения в срок. Однако необходимость полноценного ремонта сохранялась.
Чтобы получить доступ к тепловым сетям, понадобилось более 20 дней для согласования вопроса о переносе объектов. Лишь после демонтажа одного из объектов ресурсники смогли приступить к ремонту.
В компании обещают провести работы в течение одного рабочего дня и вернуть теплоснабжение и горячую воду в дома уже к вечеру.