Регата, восхождения и ярмарка: в Анапе открылась Черноморская винная неделя

В Анапе в понедельник, 30 сентября. открылась Черноморская винная неделя. В рамках нее для туристов проведут бесплатные экскурсии по винодельням, а в Абрау-Дюрсо состоится специальная познавательная программа с участием сомелье и шеф-поваров. Также запланированы гастрономические мастер-классы, винный забег, шоу фонтанов, ярмарка с участием 25 виноделен, велопробег, восхождение в гору и регата.
В первый день фестиваля на винодельне «Скалистый берег» в селе Варваровка состоялась деловая встреча, в которой приняли участие чиновники и виноделы. Открыл встречу временно исполняющий обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.
«Винный туризм обогащает туристический продукт региона. Растет число виноделен, которые принимают туристов. Это направление становится визитной карточкой края», — отметил он.
По официальным данным, в прошлом году «Черноморскую винную неделю» посетили 49 тысяч туристов. Фестиваль, по словам Зарицкого, помогает презентовать и раскрыть круглогодичный потенциал курортов Краснодарского края.
«Черноморская винная неделя» пройдет с 30 сентября по 6 октября. Основная часть мероприятий организуют в Новороссийске, Геленджике, Анапе, Темрюкском, Северском и Крымском районах.
Подробнее ознакомиться с программой фестиваля и зарегистрироваться на специальные мероприятия можно на сайте.