Регата, восхождения и ярмарка: в Анапе открылась Черноморская винная неделя

В Анапе в понедельник, 30 сентября. открылась Черноморская винная неделя. В рамках нее для туристов проведут бесплатные экскурсии по винодельням, а в Абрау-Дюрсо состоится специальная познавательная программа с участием сомелье и шеф-поваров. Также запланированы гастрономические мастер-классы, винный забег, шоу фонтанов, ярмарка с участием 25 виноделен, велопробег, восхождение в гору и регата.