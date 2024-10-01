Улица, район, округ: как присваивают адреса в Москве

Кроме того, в случае изменения адресации ведомство помогает подтвердить, что здание является тем же самым, например при изменении названия улицы. Так, дом 9/5 в Гагаринском переулке в разное время был домом 9/5 на улице Рылеева, а также строением 1 дома 5 в Чертольском переулке. МосгорБТИ выдает справку об идентификации адреса, что облегчает гражданам и организациям оформить различные документы.