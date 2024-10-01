Оркестр Китайского национального центра исполнительских искусств выступит во Владивостоке

В программу вечера вошли сочинения как российских, так и современных китайских композиторов. В первом отделении прозвучат симфония «Ода Красному флагу» (6+) Люй Цимина и Первый концерт для фортепиано с оркестром (6+) Петра Чайковского. Во втором отделении коллектив исполнит концерт для трубы с оркестром «Вечная радость» (6+) Чэнь Цигана и «Поэму экстаза» (6+) Александра Скрябина.