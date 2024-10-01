Оркестр Китайского национального центра исполнительских искусств выступит во Владивостоке

Первый во Владивостоке концерт Оркестра Китайского национального центра исполнительских искусств (6+) состоится 7 октября в 19:30 в Большом зале Приморской сцены Мариинского театра. Событие пройдёт в рамках перекрёстного Года культуры России и Китая, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе театра.
Оркестр Китайского национального центра исполнительских искусств — резидент Национального центра исполнительских искусств (NCPA) в Пекине, главной музыкальной площадки КНР. В октябре этого года коллектив впервые выступает в России — 1 октября на сцене концертного зала «Зарядье» в Москве при участии маэстро Валерия Гергиева, 4 октября в Концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге. 7 октября оркестр даст концерт во Владивостоке.
В программу вечера вошли сочинения как российских, так и современных китайских композиторов. В первом отделении прозвучат симфония «Ода Красному флагу» (6+) Люй Цимина и Первый концерт для фортепиано с оркестром (6+) Петра Чайковского. Во втором отделении коллектив исполнит концерт для трубы с оркестром «Вечная радость» (6+) Чэнь Цигана и «Поэму экстаза» (6+) Александра Скрябина.
В качестве солистов выйдут китайская пианистка Ло Вэй и российский трубач Семён Саломатников, лауреат I премии XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского. За пультом в этот вечер — главный дирижёр Национального симфонического оркестра Китая Ли Синьцао.