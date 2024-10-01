Почти неделю без теплого душа: В Кишиневе отключат горячую воду — публикуем адреса

Сотни жителей Ботаники и Рышкановки временно останутся без горячей воды.
О плановых отключениях сообщил поставщик услуги.
Так, с 1 по 4 октября горячей воды не будет по следующим адресам на Ботанике:
— ул. Индепенденцей, 32 п. A, 32/2, 30/3, 30/4, 38/2, 48, 50;
— ул. Валя Кручий, 4/3.
А со 2 по 4 октября горячей воды не будет у жителей Рышкановки, проживающих по адресам:
— ул. Матей Басараб, 1/1, 2, 4, 5/1, 5/2, 5/5, 6, 8/2, 10/2;
— ул. Флорилор, 18/2, 28/3, 26/2;
— ул. Мирон Костин, 13/1, 13/4;15/1, 15/2;
— Московский пр-т, 12/1, 12/3, 14/2, 16, 17/1, 20/4, 20, 20/3;
— ул. Н. Димо, 29/4;
— ул. Студенческая, 10/2, 12/1, 12/3.