В Воронежской области изменили правила продажи алкоголя

Было установлено, что в МКД осуществляют деятельность 462 пивных магазина (394 — в Воронеже, 68 — в 17 муниципальных образованиях). 310 из них относятся к собственным сетям региональных производителей пива. По данным системы ЕГАИС объем реализации пива и пивной продукции за 2023 год через указанные предприятия торговли составил более 9 млн литров пива (это 6,3% от общего объема произведенного пива в регионе) на сумму около 1,4 млрд рублей. В бюджет Воронежской области с указанного объема в 2023 году производителями пива уплачен акциз на сумму порядка 230 млн рублей (6,75% от общей суммы акциза). Анализ министерства показал, что сумма выпадающих доходов областного бюджета по акцизам составит до 105,5 млн рублей в год.

В то же время избыточное количество пивных магазинов, расположенных в МКД, приводит к повышению доступности алкогольной продукции для населения, объемов ее потребления и нарушению общественного порядка.