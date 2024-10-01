В Воронежской области изменили правила продажи алкоголя

В региональный закон «О государственном регулировании отдельных правоотношений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» внесены изменения, которые позволят существенно сократить число пивных магазинов в многоквартирных домах.
Пиво и ряд других слабоалкогольных напитков не смогут продавать предприятия торговли, площадь помещений которых будет менее 50 кв. м в Воронеже, и менее 25 кв. м — в районах области.
Документ, внесенный на рассмотрение депутатского корпуса главой региона, был принят во втором, окончательном чтении на 48-м заседании Воронежской областной Думы.
— Изменения разработаны в целях защиты здоровья граждан и позволяют усовершенствовать правовое регулирование в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории региона, что потенциально даст положительный социальный эффект.
Отметим, что региональным Министерством имущественных и земельных отношений совместно с представителями муниципалитетов Воронежской области был проведен анализ торговых объектов, расположенных в многоквартирных домах (МКД), в которых осуществляется розничная продажа пива и пивных напитков.
Было установлено, что в МКД осуществляют деятельность 462 пивных магазина (394 — в Воронеже, 68 — в 17 муниципальных образованиях). 310 из них относятся к собственным сетям региональных производителей пива. По данным системы ЕГАИС объем реализации пива и пивной продукции за 2023 год через указанные предприятия торговли составил более 9 млн литров пива (это 6,3% от общего объема произведенного пива в регионе) на сумму около 1,4 млрд рублей. В бюджет Воронежской области с указанного объема в 2023 году производителями пива уплачен акциз на сумму порядка 230 млн рублей (6,75% от общей суммы акциза). Анализ министерства показал, что сумма выпадающих доходов областного бюджета по акцизам составит до 105,5 млн рублей в год.
В то же время избыточное количество пивных магазинов, расположенных в МКД, приводит к повышению доступности алкогольной продукции для населения, объемов ее потребления и нарушению общественного порядка.
Причем проблема становится с каждым годом все актуальнее. Так, по данным регионального управления Роспотребнадзора за 2023 год в ведомство поступило 128 обращений от жителей региона, связанных с работой на первых этажах жилых домов точек продажи алкогольной продукции и организаций общественного питания. Они жаловались на ухудшение условий проживания — это и погрузочно-разгрузочные работы во дворах, и шум от холодильного и музыкального оборудования, и нарушения общественного порядка (драки, постоянное скопление нетрезвых граждан, громкая ругань). 75% таких заявлений были документально подтверждены специалистами надзорного органа, причем по результатам проверок были выявлены и дополнительные нарушения. В текущем же году от жителей региона уже поступило 112 обращений подобной тематики.
Действующее законодательство Российской Федерации предоставляет право регионам устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции. Ориентируясь на данные возможности, региональным законом установлен запрет розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в торговых объектах, расположенных в МКД, при условии, что общая площадь торгового зала и складских помещений (при наличии) составляет менее 25 кв. м на территории Воронежской области, менее 50 кв. м на территории городского округа город Воронеж.
Вводимые ограничения предварительно затронут 209 магазинов, расположенных в г. Воронеже, и 3 — в муниципальных образованиях.
В тоже время, подчеркивают в Министерстве имущественных и земельных отношений региона, установление дополнительных барьеров повлияет на снижение социальной напряженности в отношении деятельности пивных магазинов, располагающихся в многоквартирных домах.