Олбани
+13°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
СВО
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе наблюдается рост заболеваемости COVID-19 и ОРИ

В Уфе наблюдается рост заболеваемости COVID-19 и ОРИ.

Источник: Башинформ

В Уфе наблюдается рост заболеваемости COVID-19 и ОРВИ. Результаты мониторинга за эпидемиологической ситуацией на оперативном совещании в мэрии представила замруководителя Роспотребнадзора по республике Галина Пермина.

По ее словам, в сравнении с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРИ на 3,1%. Всего зарегистрировано 8900 случаев заболевания, в том числе 2925 случаев среди детей до 14 лет.

«По данным лабораторных исследований, проведённых на базе лабораторий и в рамках мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, в этиологической расшифровке случаев ОРИ превалирует доля COVID-19 (83,4%). В структуре установленных респираторных вирусов превалируют вирусы негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов», — сообщила санитарный врач.

Она добавила, что практически все подтвержденные случаи заболевания протекают в средней степени тяжести или легкой форме.

медицина
здоровье