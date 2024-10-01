В Калининградской области растет число заболевших ОРВИ

В области продолжается рост заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями.
Как сообщили в областном Роспотребнадзоре, за прошедшую неделю в области количество заболевших ОРВИ увеличилось на 33,9%. Наибольший темп прироста среди взрослых и детей до 2 лет. Наибольшая заболеваемость наблюдается в Калининграде, Гурьевском, Озёрском районах и Советском городском округе.
Всего за медицинской помощью с респираторными симптомами обратились 5342 жителя области, в том числе 2351 ребёнок.
В основном обратившиеся болеют негриппозными вирусами, преимущественно риновирусами с выраженной клиникой поражения верхних дыхательных путей.
По результатам лабораторных обследований выявлено 244 случая COVID-19, что на 15,4% меньше, чем на предыдущей неделе.
В структуре заболевших доля детей составляет 14%.