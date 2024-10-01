В Калининградской области растет число заболевших ОРВИ

Как сообщили в областном Роспотребнадзоре, за прошедшую неделю в области количество заболевших ОРВИ увеличилось на 33,9%. Наибольший темп прироста среди взрослых и детей до 2 лет. Наибольшая заболеваемость наблюдается в Калининграде, Гурьевском, Озёрском районах и Советском городском округе.