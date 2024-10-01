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В Калининградской области растет число заболевших ОРВИ

Наибольший темп прироста среди взрослых и детей до 2 лет.

В области продолжается рост заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями.

Как сообщили в областном Роспотребнадзоре, за прошедшую неделю в области количество заболевших ОРВИ увеличилось на 33,9%. Наибольший темп прироста среди взрослых и детей до 2 лет. Наибольшая заболеваемость наблюдается в Калининграде, Гурьевском, Озёрском районах и Советском городском округе.

Всего за медицинской помощью с респираторными симптомами обратились 5342 жителя области, в том числе 2351 ребёнок.

В основном обратившиеся болеют негриппозными вирусами, преимущественно риновирусами с выраженной клиникой поражения верхних дыхательных путей.

По результатам лабораторных обследований выявлено 244 случая COVID-19, что на 15,4% меньше, чем на предыдущей неделе.

В структуре заболевших доля детей составляет 14%.

медицина