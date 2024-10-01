Уфа закупит еще 25 остановочных павильонов

«В целях повышения безопасности и создания комфортных условий для учащихся, ожидающих школьные автобусы, в 2024 году закуплено и установлено 19 остановочных павильонов. Для придания столице республики эстетического и делового облика, с 15 августа начали установку 5 “теплых” остановок, которые обустроят до конца ноября. В ближайших планах — установить современные конструкции для ожидания общественного транспорта в Нижегородке, отдаленных территориях Кировского и Калининского районов, а также в Дёмском, Орджоникидзевском и Советском районах».