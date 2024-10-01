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В Лысьвенском районе семье запретили содержать коз и собак

В одном из поселков соседи пожаловались в суд на беспокойных соседей. Семейная пара разводила коз и собак, при этом собаки постоянно сбегали на чужие огороды, а навоз от рогатого скота их владельцы не убирали. Также они не убирали сено, что создавало угрозу пожаров.

Источник: Freepik

Помимо жалоб соседей в суд, деятельностью семейной пары заинтересовались контролирующие органы. Стало известно, что ответчики занимаются сельскохозяйственной деятельностью на земельном участке, который законом предусмотрен для строительства индивидуальных жилых домов и выращивания.

Также было установлено, что часть животных семья использует для предпринимательства: козлят и щенков они продавали, а собак запрягали на упряжках и «сдавали» для фотосессий. Это также подтвердило факт использования земли не по назначению.

Суд усмотрел в действиях ответчиков и нарушения личного неимущественного права на экологическую безопасность и благоприятную окружающую среду заявителей. Супругам запретили содержать мелкий рогатый скот и собак.

Решение суда поступило в отделение судебных приставов по Лысьве. Семейную пару уведомили о возбуждении исполнительного производства, предупредили о последствиях в случае неисполнения решения суда.

"В качестве меры понуждения судебный пристав запретили мужу и жене покидать территорию Российской Федерации. Семейная пара постаралась оперативно привести свою придомовую территорию в порядок до применения к ним дополнительных мер принудительного исполнения.

Судебный пристав осуществил выезд на участок и зафиксировал исполнение решения суда. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением", — сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.