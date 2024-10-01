В Лысьвенском районе семье запретили содержать коз и собак

В одном из поселков соседи пожаловались в суд на беспокойных соседей. Семейная пара разводила коз и собак, при этом собаки постоянно сбегали на чужие огороды, а навоз от рогатого скота их владельцы не убирали. Также они не убирали сено, что создавало угрозу пожаров.